AI职位发布视频生成器：更快、更智能地招聘
使用专业模板和场景快速创建令人惊叹的职位亮点视频，提升您的雇主品牌故事。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个引人注目的60秒招聘视频，专门针对对技术职位感兴趣的候选人，如高级软件工程师。视频应作为职位亮点，通过动画图形和屏幕文字展示日常工作，使用HeyGen的文本转视频功能高效制作。确保音频权威且引人入胜，并辅以精确的字幕/说明文字，以清晰传达复杂信息。
制作一个充满活力的30秒社交媒体视频，完美优化以适应LinkedIn动态，针对可能会忽略普通职位发布的被动求职者。选择一个现有的HeyGen模板，并利用其纵横比调整和导出功能，确保在各设备上无缝观看。视觉风格应快速且视觉吸引力强，配以欢快的背景音乐和简洁的旁白生成，快速宣布由AI职位发布视频生成器实现的新机会。
生成一个鼓舞人心的50秒文化视频，捕捉公司精髓，供潜在员工研究您的工作环境。使用HeyGen的媒体库/库存支持中的素材和细微的动画元素，创建一个积极且充满活力的蒙太奇。叙述性旁白应强调团队动态和福利，展示每个AI职位发布视频生成器体验背后的人性化一面。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助创建引人入胜的招聘视频？
HeyGen使您能够制作引人入胜的招聘视频并加强您的雇主品牌故事。利用可定制的模板创建吸引候选人的职位亮点视频和文化视频。
HeyGen能生成AI化身和文本转视频内容吗？
是的，HeyGen是一个强大的AI化身生成器和文本转视频生成器。只需输入您的脚本，HeyGen的先进AI将通过逼真的AI化身和旁白生成将其变为现实，将文本转化为动态视频内容。
HeyGen提供哪些创意视频编辑工具？
HeyGen提供了一整套创意视频编辑工具来增强您的内容。您可以利用各种模板，结合品牌控制如标志和颜色，并访问丰富的媒体库以实现电影结构。
HeyGen的AI视频生成器适合各种社交媒体平台吗？
当然，HeyGen的AI视频生成器专为适应各种社交媒体平台而设计。轻松优化您的内容，调整纵横比，确保您的招聘视频在LinkedIn等渠道上完美格式化，吸引更广泛的受众。