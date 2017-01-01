AI说明视频生成器：轻松制作操作视频

通过个性化视频说明提升员工入职体验。生成逼真的AI化身，轻松引导新员工完成必要步骤。

想象一个为小企业主设计的30秒AI生成视频，展示一个快速的营销技巧。视觉风格应明亮现代，特色是一个引人入胜的AI化身，用友好、积极的旁白解释概念。这个视频将利用HeyGen强大的从脚本到视频的功能，将一个简单的想法转化为引人注目的社交媒体内容。

示例提示词1
为L&D团队创建一个简洁的60秒AI说明视频，向员工介绍一个新的软件功能。视觉和音频风格应专业、清晰且易于跟随，利用HeyGen的多样化模板和场景进行结构化演示，并生成冷静、权威的旁白。字幕/说明文字对于可访问性也至关重要，展示AI说明视频生成器如何简化内部沟通。
示例提示词2
为数字营销人员开发一个45秒的生成式AI视频，推广一个新产品功能。视觉风格应快速且注重转化，结合媒体库/库存支持中的专业素材，由自信的AI化身传递关键优势。确保说服力的旁白语气通过战略性使用纵横比调整和导出功能来优化各种广告投放。
示例提示词3
为内容创作者制作一个50秒的AI视频生成器展示，目标是YouTube Shorts。视觉风格应时尚且视觉丰富，结合动画文字和鲜艳的色彩，配以年轻、充满活力的旁白。此提示强调文本到视频生成器的简单性，允许创作者通过利用HeyGen的AI化身和现成的模板和场景快速制作引人注目的内容。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

AI说明视频生成器的工作原理

轻松将您的说明转化为引人入胜的视频指南。几分钟内创建清晰、简洁且专业的说明内容。

1
Step 1
创建您的脚本
首先将您的说明文本粘贴到平台中。我们的从脚本到视频功能将处理您的输入，为您的视频奠定基础。
2
Step 2
选择您的AI化身
通过选择一个AI化身来个性化您的视频演示。这增加了人性化的触感，使您的内容对观众更具吸引力。
3
Step 3
添加字幕和媒体
通过加入字幕/说明文字来增强清晰度和可访问性。您还可以从媒体库中添加支持视觉效果来丰富您的视频。
4
Step 4
导出并分享您的视频
一旦满意，利用我们的纵横比调整和导出功能生成最终的高分辨率说明视频，准备好进行分发。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

提升员工培训和入职体验

通过动态、个性化的AI生成说明视频，提高员工入职和持续培训的参与度和知识保留率。

常见问题

HeyGen如何简化AI生成视频的创建？

HeyGen让用户能够轻松创建引人入胜、专业的AI生成视频。我们的平台将文本转化为视频，让您快速制作出色的内容，满足从社交媒体到培训视频的各种需求。

我可以定制AI化身以制作独特的视频内容吗？

当然可以！HeyGen提供多样化的AI化身，您可以根据品牌或信息进行定制。这种创意控制确保您的演讲者能够有效且独特地传达信息。

HeyGen为视频项目提供了哪些创意资源？

HeyGen提供丰富的模板和场景库，帮助您快速启动视频制作。这些预设计选项使您能够快速创建专业级内容，轻松制作引人注目的社交媒体视频或培训模块。

HeyGen如何帮助在AI视频中保持品牌一致性？

HeyGen强大的AI视频编辑器包括全面的品牌控制功能，允许您加入标志和品牌颜色。这确保每个AI生成的视频在所有平台上都与您的品牌形象完美契合。