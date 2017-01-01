使用AI教学视频生成器解锁学习
轻松将您的脚本转化为引人入胜的培训视频，通过我们强大的文本到视频功能节省时间和资源。
想象一下制作一个45秒的动态社交媒体广告，真正吸引观众。对于希望与受众建立联系的内容营销团队，利用HeyGen的从脚本到视频功能，通过令人惊叹的AI化身将您的概念变为现实，并配以充满活力的现代流行音乐，以实现最大程度的参与。
示例提示词1
在高效制作专业视频内容方面遇到困难？这个60秒的解释视频针对小企业主，提供清晰、专业的解决方案。利用我们易于使用的模板和场景快速创建视频，并通过清晰的语音生成清晰表达您的信息，配以舒缓的企业音乐。
示例提示词2
教育者和培训师，使用一个30秒的教学视频传递有影响力的课程，设计以清晰和记忆为目标。通过我们媒体库/素材支持中的丰富视觉效果实现工作室质量的视频，确保每个细节都清晰。通过自动字幕/字幕增强可访问性，所有这些都配以积极向上的教育旋律。
示例提示词3
用一个突破性的15秒科技展示解锁内容创作的未来！这个动态提示非常适合科技爱好者，展示了如何快速将概念转化为视觉效果，使用我们创新的AI化身。呈现流畅、未来感的视觉美学，配以充满活力的电子音乐，并通过纵横比调整和导出轻松适应任何平台。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
Step 1
创建您的脚本
首先将您的教学内容粘贴或直接输入编辑器。我们的平台利用“文本到视频”技术将您的文本转化为动态视频。
Step 2
选择您的AI化身
从多样化的“AI化身”中选择一个作为您的屏幕主持人。自定义他们的外观和声音，以完美匹配您的品牌和信息。
Step 3
添加视觉元素
利用预先设计的“模板”和场景来丰富您视频的视觉吸引力。加入背景音乐、图像和品牌元素，打造精美外观。
Step 4
导出您的视频
只需点击一下，即可生成您的“工作室质量视频”。以各种纵横比下载或直接分享，准备好适用于任何学习平台或社交媒体渠道。
常见问题
HeyGen如何赋能创意视频创作？
HeyGen通过将文本转化为具有真实感AI化身和专业配音的工作室质量视频，彻底改变了视频创作，为创意团队提供强大的工具，以高效地制作引人入胜的内容。
HeyGen可以生成哪些类型的视频？
HeyGen是一款多功能的AI视频生成器，能够制作多样化的内容，从引人入胜的培训视频和社交媒体帖子到全面的教学视频，利用其广泛的模板库。
我可以在HeyGen创建的视频中自定义品牌吗？
当然可以。HeyGen提供强大的品牌控制功能，使您能够整合公司标志和特定的色彩方案。这确保了每个视频都能完美契合您的品牌形象，并配有自动字幕。
为什么选择HeyGen进行简化的视频制作？
HeyGen提供了一个易于使用的平台，大大减少了视频制作的时间和成本。其直观的文本到视频功能结合AI化身和配音，使任何人都能高效地生成专业的演讲视频。