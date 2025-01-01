商业AI视频制作工具，瞬间打造专业视频

轻松使用先进的AI虚拟形象创建高质量的营销和解释视频。

为小企业主制作一个引人注目的30秒营销视频，展示像HeyGen这样的“商业AI视频制作工具”如何显著简化他们的推广工作。视觉风格应现代简洁，包含专业场景的快速切换，音频应轻快鼓舞人心，并配有友好的旁白。突出展示如何轻松整合AI虚拟形象，以传达品牌信息而无需上镜人才。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

为科技初创公司开发一个信息丰富的60秒解释视频，展示如何清晰有力地阐述复杂的软件功能。视觉呈现应简洁，利用动画图形和屏幕文字分解技术概念，辅以精准权威的解说。强调HeyGen的从脚本到视频的文本转换功能，如何轻松将详细文档转化为引人入胜的高质量视频。
为内容创作者制作一个动态的45秒宣传视频，用于宣布新课程或产品。视觉美学应充满活力且节奏快速，结合动感文字和库存视频素材，配以充满活力的背景音乐。展示如何利用HeyGen的预制模板和场景，让创作者快速制作出吸引观众并推动转化的视频剪辑。
为跨国公司的人力资源部门制作一个专业的90秒内部沟通视频，用于介绍新公司政策或培训模块。视觉风格应企业化且令人安心，由多样化的AI虚拟形象呈现信息，配以清晰的多语言旁白。展示HeyGen的语音生成功能，如何轻松制作适用于全球团队的商业AI视频。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

AI商业视频制作工具的工作原理

通过AI轻松创建专业、高质量的视频，从营销到内部培训，变革您的商业沟通。

Step 1
创建您的视频脚本
首先编写或粘贴您的脚本。文本到视频生成器将使用此脚本作为视频的基础，快速创建内容。
Step 2
选择AI虚拟形象
从多样化的AI虚拟形象中选择一个来呈现您的信息，无需演员或复杂的设置即可让您的内容栩栩如生。
Step 3
添加语音旁白和自定义设置
通过生成各种语言的真实语音旁白来提升视频的影响力，以完美匹配您的脚本和受众。
Step 4
导出您的最终视频
完成项目后，导出您精心制作的高质量视频，按所需的纵横比优化，适用于任何平台或商业用途。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

动态社交媒体内容

使用AI视频制作工具制作引人注目的社交媒体视频和剪辑，增加观众互动和品牌知名度。

常见问题

HeyGen如何简化企业视频制作？

HeyGen是一款创新的AI视频生成器，极大地简化了视频制作过程。我们的平台利用先进的AI虚拟形象和文本提示来创建引人入胜的AI视频，非常适合用于营销视频、内部沟通或任何商业用途。

我可以使用HeyGen的工具自定义我的AI视频吗？

当然可以。HeyGen提供广泛的编辑工具和多种预制模板，确保您的AI视频与品牌一致。您可以整合库存照片和视频，调整图形，并利用Brandkit功能制作具有电影视觉效果的高质量视频。

我可以用HeyGen的AI视频制作工具创建哪些类型的内容？

作为一款多功能的商业AI视频制作工具，HeyGen让您能够创建几乎任何需求的视频剪辑。这包括引人入胜的解释视频、动态宣传视频、有效的培训内容，甚至是专业的屏幕录制。

HeyGen支持不同语言的全球视频制作吗？

是的，HeyGen强大的文本到视频生成器支持超过140种语言，使您能够为AI视频生成自然的语音旁白。这一功能让您能够有效地为全球多样化的受众制作营销视频。