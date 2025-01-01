商业AI视频制作工具，瞬间打造专业视频
轻松使用先进的AI虚拟形象创建高质量的营销和解释视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为科技初创公司开发一个信息丰富的60秒解释视频，展示如何清晰有力地阐述复杂的软件功能。视觉呈现应简洁，利用动画图形和屏幕文字分解技术概念，辅以精准权威的解说。强调HeyGen的从脚本到视频的文本转换功能，如何轻松将详细文档转化为引人入胜的高质量视频。
为内容创作者制作一个动态的45秒宣传视频，用于宣布新课程或产品。视觉美学应充满活力且节奏快速，结合动感文字和库存视频素材，配以充满活力的背景音乐。展示如何利用HeyGen的预制模板和场景，让创作者快速制作出吸引观众并推动转化的视频剪辑。
为跨国公司的人力资源部门制作一个专业的90秒内部沟通视频，用于介绍新公司政策或培训模块。视觉风格应企业化且令人安心，由多样化的AI虚拟形象呈现信息，配以清晰的多语言旁白。展示HeyGen的语音生成功能，如何轻松制作适用于全球团队的商业AI视频。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化企业视频制作？
HeyGen是一款创新的AI视频生成器，极大地简化了视频制作过程。我们的平台利用先进的AI虚拟形象和文本提示来创建引人入胜的AI视频，非常适合用于营销视频、内部沟通或任何商业用途。
我可以使用HeyGen的工具自定义我的AI视频吗？
当然可以。HeyGen提供广泛的编辑工具和多种预制模板，确保您的AI视频与品牌一致。您可以整合库存照片和视频，调整图形，并利用Brandkit功能制作具有电影视觉效果的高质量视频。
我可以用HeyGen的AI视频制作工具创建哪些类型的内容？
作为一款多功能的商业AI视频制作工具，HeyGen让您能够创建几乎任何需求的视频剪辑。这包括引人入胜的解释视频、动态宣传视频、有效的培训内容，甚至是专业的屏幕录制。
HeyGen支持不同语言的全球视频制作吗？
是的，HeyGen强大的文本到视频生成器支持超过140种语言，使您能够为AI视频生成自然的语音旁白。这一功能让您能够有效地为全球多样化的受众制作营销视频。