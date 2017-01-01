AI宣传视频生成器：瞬间制造热度
通过营销宣传视频转变您的产品发布，利用动态文字动画和专业旁白生成制造热度。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为营销专业人士和小企业主设计一个45秒的营销宣传视频，旨在为新产品制造热度。采用动态、吸引人且现代的视觉风格，配以欢快的音乐和专业的人声旁白。该视频应强调使用HeyGen的丰富模板和场景快速创建令人惊叹的营销宣传视频的便捷性。
为内容创作者和在线教育者制作一个90秒的教学视频，展示如何轻松提高观众的可访问性。视频应采用信息丰富、简洁和教程风格的视觉效果，配有清晰的旁白和屏幕文字覆盖。重点介绍HeyGen的字幕功能如何自动生成准确的字幕，提高内容创作效率。
开发一个30秒的社交媒体短片，目标是社交媒体经理和数字营销人员，渴望制造热度并扩大影响力。视觉和音频风格应快速、视觉吸引力强且易于分享，结合流行音乐和有力的旁白。展示HeyGen的纵横比调整和导出功能如何快速适应不同社交媒体平台，轻松导出和分享动态文字动画。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化AI宣传视频的制作？
HeyGen通过其强大的AI功能和用户友好的拖放功能，使创建AI宣传视频变得简单。这使用户能够高效地将脚本转化为动态的营销宣传视频，而无需复杂的视频编辑工具。
HeyGen提供哪些AI功能来增强视频制作？
HeyGen提供强大的AI功能，包括用于生成旁白的逼真AI声音和自动字幕。这些技术功能确保您的宣传视频内容对任何观众都具有可访问性、吸引力和专业性。
我可以使用模板快速生成HeyGen的宣传视频吗？
当然可以！HeyGen提供多样化的专业模板，帮助您快速制造热度并为产品发布或社交媒体制作引人注目的宣传视频。这些模板简化了整个宣传视频制作过程。
HeyGen如何帮助我在不同平台上分享AI生成的宣传视频？
HeyGen提供多样化的纵横比调整和导出选项，使您能够轻松无缝地导出和分享AI宣传视频创作。这确保您的内容在社交媒体和各种其他分发渠道上得到优化。