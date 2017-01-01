AI HR视频生成器：变革员工沟通
通过AI化身自动化入职和培训，制作动态的内部沟通视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一段45秒的动态招聘视频，面向潜在求职者，展示公司文化和开放职位，配以激励人心的视觉效果和自信的旁白，使用HeyGen的可定制模板制作引人入胜的职位发布。
为现有员工创建一段1分钟的内部沟通视频，宣布新的HR政策更新，语气简洁且信息丰富，结合清晰的图形和精准的音频传达，利用HeyGen的从脚本到视频功能实现准确的信息传递。
设计一段2分钟的培训模块视频，面向员工的技能发展，采用教育性和结构化的视觉风格，提供逐步指导，声音权威且有帮助，增强HeyGen的语音生成能力。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何通过AI简化HR视频的制作？
HeyGen作为一个先进的AI HR视频生成器，允许用户轻松地将文本脚本转化为引人入胜的视频。它利用逼真的AI化身和高质量的语音自动化生成关键的HR内容，用于入职、培训和招聘，大大简化了流程。
HeyGen中AI化身和视频内容有哪些自定义选项？
HeyGen为您的视频内容和AI化身提供广泛的自定义选项。用户可以利用强大的编辑工具来定制视觉效果、背景和品牌元素，确保HR视频完美契合企业形象和信息传达。
HeyGen能否生成多语言的语音和口型同步视频？
是的，HeyGen支持为AI化身生成同步音频和逼真的口型同步，涵盖超过175种语言。这一技术能力使得在不同语言群体中进行有效的全球员工参与和培训成为可能，无需手动翻译或重新录制。
我可以以哪些视频文件格式下载HeyGen创建的视频？
使用HeyGen制作的视频可以轻松下载为标准视频文件格式，主要是MP4，确保在各个平台上的广泛兼容性。这使得在各种内部沟通系统、学习管理系统或社交媒体渠道中无缝分享和集成成为可能。