Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个45秒引人入胜的视频，适合内容创作者，具有流畅的过渡和空灵的视觉效果，配以平静、激励人心的背景音乐和专业的旁白，展示简单的文字到图像提示如何演变为引人入胜的AI生成视频，并通过HeyGen广泛的媒体库/素材支持进行增强。
开发一个60秒清晰现代的解释视频，针对小企业主和营销人员，具有清晰的视觉效果和友好、对话式的语气，配以清晰的字幕，说明AI生成器如何在HeyGen多样化的模板和场景指导下，创造出多种艺术风格的专业解释视频。
为教育工作者和培训师创建一个30秒的互动视频，色彩鲜艳，旁白充满热情，并配有屏幕示例，突出AI生成器如何帮助创意头脑风暴并为教学内容制作引人入胜的视觉效果，使用HeyGen的纵横比调整和导出功能轻松优化适合任何平台。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助内容创作者制作AI生成视频？
HeyGen使内容创作者能够轻松地从文本中制作高质量的AI生成视频。用户可以利用AI头像和从文本到视频的功能，将脚本转化为引人入胜的视觉效果，简化各种需求的视频制作过程。
HeyGen能否生成具有一致角色的解释视频？
是的，HeyGen旨在帮助您创建具有一致角色的专业解释视频。这一功能确保品牌识别和视觉故事中的连贯叙述，使复杂的想法易于理解。
使用HeyGen的AI可以制作哪些种类的视觉故事？
通过HeyGen，用户可以制作多样化的视觉故事，从教育性的AI生成器到引人入胜的营销内容。该平台支持各种模板和工具，将您的创意愿景转化为引人入胜的AI生成视频。
HeyGen在视频创作中是否提供多种艺术风格的选项？
HeyGen提供一系列模板和自定义选项，以支持视频创作中的多种艺术风格。这使内容创作者能够根据品牌或期望的视觉风格量身定制AI生成视频的美学。