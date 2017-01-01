AI生成器：轻松创建分步指南

快速制作引人入胜的操作指南和视觉故事，利用我们的AI生成器，通过从脚本到视频的无缝创建。

想象一个30秒充满活力且节奏快速的视频，适合有抱负的数字艺术家，配上欢快的电子音乐和动态文字叠加，展示如何利用AI生成器将创意提示转化为令人惊叹的AI艺术，使用HeyGen强大的从脚本到视频功能瞬间将概念变为现实。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个45秒引人入胜的视频，适合内容创作者，具有流畅的过渡和空灵的视觉效果，配以平静、激励人心的背景音乐和专业的旁白，展示简单的文字到图像提示如何演变为引人入胜的AI生成视频，并通过HeyGen广泛的媒体库/素材支持进行增强。
示例提示词2
开发一个60秒清晰现代的解释视频，针对小企业主和营销人员，具有清晰的视觉效果和友好、对话式的语气，配以清晰的字幕，说明AI生成器如何在HeyGen多样化的模板和场景指导下，创造出多种艺术风格的专业解释视频。
示例提示词3
为教育工作者和培训师创建一个30秒的互动视频，色彩鲜艳，旁白充满热情，并配有屏幕示例，突出AI生成器如何帮助创意头脑风暴并为教学内容制作引人入胜的视觉效果，使用HeyGen的纵横比调整和导出功能轻松优化适合任何平台。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

AI生成器的工作原理

使用HeyGen的AI轻松创建引人入胜的分步操作视频，将您的指令转化为清晰专业的视觉指南，适合内容创作者。

1
Step 1
创建您的操作脚本
首先在脚本编辑器中编写或粘贴您的详细操作说明。我们的平台利用从脚本到视频的功能，将您的文本转换为AI头像的口语对话，启动您的AI生成器过程。
2
Step 2
选择AI头像
从多样化的AI头像中选择一个来展示您的操作指南。这些逼真的演示者将为您的AI生成视频解说指令，增添个人风格。
3
Step 3
添加视觉效果和品牌元素
通过从我们的素材库中加入相关媒体来增强您的解释视频。使用品牌控制（标志、颜色）应用您品牌的独特风格，以保持一致的专业外观。
4
Step 4
导出您的指南
一旦您的操作视频完善后，轻松以所需的纵横比和分辨率导出。与您的观众分享您的专业指南，为其他内容创作者提供清晰的指示。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

提升培训和学习体验

利用动态的AI生成视频提升任何“操作”培训项目的参与度和知识保留，吸引并教育您的学习者。

常见问题

HeyGen如何帮助内容创作者制作AI生成视频？

HeyGen使内容创作者能够轻松地从文本中制作高质量的AI生成视频。用户可以利用AI头像和从文本到视频的功能，将脚本转化为引人入胜的视觉效果，简化各种需求的视频制作过程。

HeyGen能否生成具有一致角色的解释视频？

是的，HeyGen旨在帮助您创建具有一致角色的专业解释视频。这一功能确保品牌识别和视觉故事中的连贯叙述，使复杂的想法易于理解。

使用HeyGen的AI可以制作哪些种类的视觉故事？

通过HeyGen，用户可以制作多样化的视觉故事，从教育性的AI生成器到引人入胜的营销内容。该平台支持各种模板和工具，将您的创意愿景转化为引人入胜的AI生成视频。

HeyGen在视频创作中是否提供多种艺术风格的选项？

HeyGen提供一系列模板和自定义选项，以支持视频创作中的多种艺术风格。这使内容创作者能够根据品牌或期望的视觉风格量身定制AI生成视频的美学。