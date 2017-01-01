AI全球视频生成器，实现无缝内容创作

使用HeyGen创新的从脚本到视频功能，轻松将文本转化为高质量的视频内容，适用于任何平台。

想象一个30秒的高能量视频，专为小企业主和社交媒体营销人员设计，展示他们如何轻松地将文本转化为引人入胜的社交媒体内容。视觉风格应明亮现代，包含快速剪辑和生动的图形，配以欢快、时尚的背景音乐和清晰、友好的AI旁白。突出HeyGen的“从脚本到视频”功能，使快速内容创作成为现实。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个45秒的教育解释视频，针对在线教育者和企业培训师，展示AI化身如何增强学习体验。美学风格应专业简洁，使用平和的色彩搭配和清晰简明的屏幕文字，配以稳重权威的AI声音和不干扰的背景音乐。强调使用HeyGen的“AI化身”轻松传递一致内容，无需真人主持。
示例提示词2
开发一个动态的60秒营销视频，面向代理商和产品经理，展示现代视频创作的广阔可能性，以实现有影响力的活动。视觉风格应具备电影感和流畅性，结合高质量的素材库中的多样化素材，充满活力的背景音乐和精致、有说服力的旁白。突出HeyGen的“模板和场景”与“媒体库/素材支持”如何简化整个营销和广告视频制作过程，实现快速定制和跨平台快速发布。
示例提示词3
设想一个20秒的趣味短视频，专为内容创作者和博主设计，展示从现有博客文章中快速转化为引人入胜的剪辑的过程。视觉美学应鲜艳且引人注目，配有动画图形和醒目的文字覆盖，搭配时尚的免版税流行音乐和友好、对话式的AI声音。关键是强调HeyGen的“字幕/说明”功能，确保即使在静音观看时也能获得最大可访问性和影响力，将静态内容转化为动态生成AI视频。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

AI全球视频生成器的工作原理

使用先进的AI技术，轻松将您的想法转化为引人入胜的高质量视频，从脚本到屏幕只需几分钟，适用于任何平台。

1
Step 1
创建您的脚本到视频项目
首先输入您的文本，观看从脚本到视频功能如何立即将其转换为草稿视频场景，准备进一步定制。
2
Step 2
选择您的AI化身和声音
从多样化的逼真AI化身中选择一个来传达您的信息。自定义他们的外观，并从多种声音中选择，以匹配您的品牌语调。
3
Step 3
应用品牌定制
通过应用您独特的品牌控制（标志、颜色）来个性化您的视频。添加您的自定义标志和品牌调色板，以确保所有内容的一致性和识别度。
4
Step 4
导出您的最终视频
完成视频创作并导出，确保惊艳的高清晰度视频输出。您的内容已准备好在所有数字平台上无缝分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

有影响力的营销和广告

快速创建高转化率的视频广告和宣传内容，有效地触达全球目标受众，推动活动成功。

background image

常见问题

HeyGen如何提升我的创意视频制作过程？

HeyGen通过先进的从文本到视频技术，将脚本转化为引人入胜的视觉效果，彻底革新您的创意视频制作。我们的平台允许您生成包含逼真AI化身的生成式AI视频内容，简化工作流程并提高生产效率。

HeyGen是否提供品牌视频内容的定制选项？

当然，HeyGen提供强大的定制功能，专为品牌视频内容量身打造。您可以利用多种模板和全面的品牌控制，整合您的标志和特定颜色，确保您的营销和广告活动以及社交媒体视频完美契合您的品牌形象。

HeyGen能否支持面向全球观众的多语言视频生成？

是的，HeyGen作为一个有效的AI全球视频生成器，具备广泛的多语言支持。我们的功能包括先进的语音生成和准确的字幕，使您能够制作与全球多元化观众产生共鸣的教育内容和其他视频。

使用HeyGen生成的社交媒体视频质量如何？

HeyGen提供专业级的高清晰度视频输出，确保您的社交媒体内容以卓越的清晰度和影响力脱颖而出。我们的平台优化了各种纵横比的视频，创造出完美的社交媒体视频，适合在所有平台上吸引您的观众。