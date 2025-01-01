AI全球品牌视频制作工具，打造令人惊艳的品牌内容
无缝制作品牌视频以支持全球营销工作。我们的品牌控制确保一致的视觉识别和专业输出。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
创建一个针对大型企业市场经理的30秒内部公司公告视频，强调所有沟通中的品牌一致性。视频应采用时尚、现代的视觉美学，使用一致的品牌元素，结合来自媒体库/库存支持的专业库存媒体，并配以复杂的器乐音乐。这将帮助他们快速高效地制作有影响力的品牌视频。
开发一个针对扩展到全球受众的电子商务企业的60秒宣传视频，展示轻松接触多元市场的便利。视觉效果应鲜艳且具有文化敏感性，展示各种国际场景，而音频则提供多语言的清晰语音生成，并配有支持的字幕/说明。这旨在展示如何轻松跨越语言障碍，与全球客户建立联系。
为教育工作者和在线课程创建者制作一个快速的15秒教学视频，说明一个简单的概念或工具。该视频需要充满活力的插图风格，具有清晰的屏幕文本和直接、鼓励的音频语调。重点展示如何轻松将简单的想法转化为引人入胜的培训视频，使用从提示到视频的功能，快速调整大小并导出到不同平台。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化使用化身的专业AI视频创作？
HeyGen通过使用先进的AI化身将您的脚本转化为引人入胜的工作室质量视频，彻底改变了AI视频创作。这使用户能够以惊人的轻松度制作专业视频，简化内容制作。
HeyGen能否帮助企业持续创建品牌营销内容？
当然可以。HeyGen旨在通过利用品牌模板和强大的品牌控制，轻松生成品牌视频。这确保了您的营销内容在所有活动中保持一致和专业的身份。
HeyGen在将文本转换为视频和生成语音方面的核心能力是什么？
HeyGen作为一个强大的AI视频制作工具，提供无缝的从脚本到视频的转换。我们的平台还包括复杂的语音生成功能，使您能够创建具有高质量音频的动态和引人入胜的视频内容。
HeyGen如何优化培训视频和其他营销材料的制作？
HeyGen作为一个直观的AI全球品牌视频制作工具，显著优化了培训视频和多样化营销内容的创建。其用户友好的界面确保了易于使用的工具，无需广泛的制作专业知识即可生成高质量的专业视频。