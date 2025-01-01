AI全球品牌视频生成器，助力内容规模化
通过从脚本到视频的功能，扩大视频创作的全球影响力，大幅降低成本。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
难以与社交媒体受众建立联系？不妨制作一个45秒的视频，专为希望创建引人入胜内容的小企业主量身定制，视频中将展示一个友好、亲切的AI化身，配以简洁的视觉效果和柔和的背景音乐。利用HeyGen的AI化身在视频创作中为您的品牌注入活力。
示例提示词2
通过创建一个60秒的解释视频，充分释放您的教育内容潜力，帮助内容创作者和教育者解释复杂主题。视觉和音频风格应信息丰富且专业，设计元素简洁，并配有屏幕文字覆盖，所有这些都可以通过HeyGen的从脚本到视频功能和现成的视频模板高效构建。
示例提示词3
设想一个引人入胜的30秒品牌介绍，面向希望进入新国际市场的跨国公司。这个精致的视频应展示多元文化的视觉效果，背景设在不同的地点，配以振奋人心的器乐曲，并利用HeyGen丰富的媒体库/素材支持提供真实的图像。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
1
Step 1
创建您的脚本
首先将您的视频脚本输入平台。我们的“从脚本到视频”功能将您的书面内容转换为动态场景，启动您的视频创作。
2
Step 2
选择您的AI化身
从多样化的逼真“AI化身”库中选择一个来代表您的品牌。选择最能传达您信息的化身，提升视频的吸引力。
3
Step 3
定制您的视频
使用我们全面的“品牌控制（标志、颜色）”添加您品牌的独特元素，如自定义标志、颜色和背景音乐。确保您的信息与全球品牌产生共鸣。
4
Step 4
导出并分享
以适合不同平台的各种纵横比导出完成的视频。轻松在所有社交媒体渠道上分享您的高质量“视频广告”，以吸引您的受众。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化企业的AI视频创作？
HeyGen通过让用户轻松将文本转化为视频，提供多样的AI化身和专业视频模板，简化了整个视频创作过程，非常适合全球品牌视频生成。
HeyGen能否创建逼真的AI化身以增强内容吸引力？
是的，HeyGen提供先进的AI化身，能够呈现栩栩如生的说话头像，大大增强视频广告和社交媒体内容的吸引力。
HeyGen提供哪些创意工具以快速制作专业视频广告？
HeyGen提供了一套强大的创意工具，包括AI语音生成器、预设计视频模板和直观的视频编辑工具，能够快速制作高质量的视频广告和内容，从而节省成本。
HeyGen如何支持全球品牌的视频内容策略？
HeyGen通过AI化身和文本到视频AI的内置翻译功能，帮助全球品牌制作本地化且一致的视频内容，确保在不同市场中有效沟通。