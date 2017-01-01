AI自由职业者视频生成器，轻松创建内容
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个30秒的鼓舞人心且视觉丰富的视频，面向市场营销专业人士和小企业主，展示“AI视频生成器”技术的潜力。视觉效果应充满活力和理想，展示多样化的“AI化身”在各种场景中传递引人入胜的信息，配以激励人心的现代音轨。重点介绍定制AI化身如何为他们的内容策略带来真实性和可扩展性。
为内容创作者和数字代理机构制作一个60秒的创新和艺术性视频，展示他们如何通过生成独特的“AI用户生成内容视频”来突破创意界限。视觉美学应前卫多样，结合无缝过渡和HeyGen的“媒体库/库存支持”中的原创素材和精选素材，配以前瞻性思维的环境音景。
为视频创作或个人品牌的新手开发一个30秒的简单且鼓励性的视频，突出制作专业“AI视频”的简便性。视觉风格应简洁且用户友好，呈现清晰的分步操作，最终生成一个精美的成品，配以直接从HeyGen的“语音生成”功能生成的友好教程式旁白，确保易于使用和可访问性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
HeyGen如何成为我自由职业项目的理想AI视频生成器？
HeyGen使自由职业者能够轻松地从脚本创建专业AI视频。它提供强大的工具，快速生成高质量内容，是满足多样化客户需求的宝贵视频生成器。
我可以使用哪些创意资产来增强HeyGen的AI视频？
HeyGen提供广泛的创意选项，包括多种AI化身和整合B-roll素材的能力。您还可以自定义场景并利用高级品牌控制，制作独特且引人入胜的内容。
HeyGen能否仅从脚本高效生成高质量的AI视频？
当然可以。HeyGen通过允许您将简单的脚本转化为精美的AI视频，配以AI演员和定制语音，大大缩短了制作时间，同时保持专业质量。
HeyGen能否帮助创建AI用户生成内容视频或包含定制AI化身的视频？
是的，HeyGen支持创建引人入胜的AI用户生成内容视频，并支持定制AI化身，提供一个多功能平台以满足多样化的内容需求。这使得个性化和引人入胜的视频制作成为可能，非常适合展示手中的产品或传递特定信息。