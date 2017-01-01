AI功能公告生成器：创建引人入胜的更新

通过HeyGen的AI虚拟形象简化内容创作，实现精美、结构化的公告和自定义品牌。

揭示AI功能公告生成器的强大力量，通过一个为市场团队和产品经理设计的30秒活力视频。这段充满活力和现代感的视频，伴随着欢快的音乐，展示了用户如何通过HeyGen的从脚本到视频功能无缝转换，从而帮助简化内容创作。

示例提示词1
展示小企业主和内容创作者如何在45秒的友好视频中个性化他们的品牌信息。视频采用温暖的视觉效果和亲切的自定义配音，突出了HeyGen的配音生成和多样化的公告模板，以培养独特的品牌个性。
示例提示词2
通过一个时长60秒的时尚视频提升您的社交媒体公告，目标受众为社交媒体经理和企业传播专业人士。视频采用动态过渡和激励人心的现代配乐，这个专业的展示利用HeyGen的AI虚拟形象和字幕，强调如何制作精美、结构化的公告以实现多渠道成功。
示例提示词3
在一个简洁的30秒视频中向SaaS公司和人力资源部门介绍我们的AI公告生成器，视频风格极简未来感，配有权威的配音。此提示聚焦于利用HeyGen的媒体库/素材支持和从脚本到视频功能，以确保一致的自定义品牌和高效的内部沟通。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

AI功能公告生成器的工作原理

快速制作引人注目的新功能或活动公告，确保在所有渠道上实现清晰的沟通和精美的传递。

1
Step 1
创建您的初稿
利用强大的公告模板快速生成您功能公告的结构化基础。只需输入您的关键细节，让AI协助起草初始内容。
2
Step 2
选择您的语气和风格
通过我们的语气和风格适应功能来完善AI生成的文本。选择完美的声音以匹配您的品牌和您想传达的特定信息，确保一致性和影响力。
3
Step 3
添加视觉和听觉元素
通过引人入胜的视觉和音频增强您的信息。结合AI虚拟形象，以人性化的方式呈现您的公告，使您的沟通更具活力和记忆点，实现精美、结构化的公告。
4
Step 4
导出以进行多渠道分发
为各种平台准备您的公告。利用纵横比调整和导出功能优化您的内容，以适应社交媒体、内部沟通或网站嵌入，确保在您的受众所在的任何地方实现无缝的多渠道格式支持。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

提升内部功能沟通

通过AI生成的视频提升内部沟通和培训，确保向您的团队清晰且引人入胜的功能发布。

常见问题

HeyGen如何简化精美、结构化公告的创建？

HeyGen作为一个强大的AI公告生成器，利用AI虚拟形象和从脚本到视频的功能，将脚本转化为专业、精美且结构化的公告。其直观的界面和多样化的模板简化了内容创作，确保高质量的输出。

HeyGen是否支持产品和活动公告的自定义品牌？

当然可以。HeyGen提供强大的品牌控制，允许您将您的标志和特定品牌颜色融入到产品公告和活动公告中。这确保每个视频都与您的品牌形象完美契合，传递一致且专业的信息。

HeyGen能否适应多样化的沟通需求的语气和风格？

是的，HeyGen通过其AI驱动的配音生成和可定制的AI虚拟形象，实现了显著的语气和风格适应，反映出自定义的声音和个性。这确保您的AI公告生成器输出完美契合您的目标受众和特定的沟通目标。

哪些类型的公告最适合HeyGen的AI功能？

HeyGen非常适合广泛的需求，包括生成引人注目的AI功能公告视频、动态社交媒体公告和清晰的内部沟通。其AI功能，如AI虚拟形象和从脚本到视频，使其非常适合在不同平台上进行各种产品和活动公告。