AI面对镜头视频生成器：创建引人入胜的内容
使用AI头像即时将您的脚本转化为专业的营销和说明视频。
创建一个30秒的动态营销视频，目标是小企业主和数字营销人员，展示AI视频生成器如何制作引人入胜的社交媒体广告。视觉风格应明亮且节奏快，配以现代图形和欢快、热情的旁白。突出使用HeyGen的文本转视频功能，如何将广告文案瞬间转化为引人注目的视觉效果。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
开发一个45秒的简洁说明视频，面向教育工作者和产品经理，利用AI头像生成器简化复杂的技术概念。视觉风格应干净专业，使用清晰的信息屏幕文本，音频则由友好、清晰的AI头像声音提供。展示HeyGen生成高质量AI头像的能力，并利用语音生成功能实现轻松旁白。
示例提示词2
为内容创作者和设计师制作一个60秒的激励性创意内容，将一系列静态图像转化为引人入胜的视觉故事，使用图像转视频AI。采用电影化和情感化的视觉风格，配以流畅的过渡和柔和的背景音乐，辅以温暖、清晰的声音。强调HeyGen的媒体库/素材支持如何增强个人叙述和视觉冲击力。
示例提示词3
设计一个30秒的直接新闻更新视频，面向YouTubers和内部沟通团队，以专业的面对镜头风格快速发布公告。视觉呈现应简洁明了，模仿新闻广播，配以自信、权威的声音。展示HeyGen高效使用模板和场景及其AI头像，快速制作出精美、可分享的内容，并支持纵横比调整和导出。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen的AI视频生成器提供哪些创意功能？
HeyGen强大的AI视频生成器将文本脚本转化为引人入胜的创意内容。您可以利用多种AI头像并整合引人注目的旁白，轻松实现您的创意愿景。
HeyGen是否提供可定制的AI头像用于营销？
是的，HeyGen允许您生成和定制AI头像，包括库存头像，以完美匹配您品牌的信息。这非常适合创建专业的营销视频和动态说明视频。
HeyGen能否创建具有真实唇同步的会说话的照片或视频？
当然，HeyGen可以将静态图像转化为动态的会说话照片，具有真实的唇同步。通过先进的语音克隆功能，您的AI头像可以用真实的表情传达信息。
使用HeyGen创建引人入胜的社交媒体视频有多容易？
使用HeyGen创建引人入胜的社交媒体内容非常简单。我们直观的平台和多样的模板让您能够高效地制作高质量视频，适用于任何平台。