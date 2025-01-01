AI说明视频制作工具：快速创建惊艳视频

通过专业的产品说明视频吸引您的观众，特色包括惊艳的AI化身和自定义模板。

制作一个引人入胜的1分钟视频，解释小企业主和营销专业人士如何利用HeyGen的从脚本到视频功能轻松制作引人入胜的内容。视觉风格应简洁现代，展示直观的用户界面，配以充满活力的背景音乐和专业的AI配音，表明不需要编辑技能。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个动态的90秒产品说明视频，面向产品经理和电子商务企业家，展示如何使用HeyGen的AI化身创建有效的演示。视频将展示动态屏幕录制与引人入胜的动画图形相结合，配以欢快的配乐和友好的AI化身提供逐步指南。
示例提示词2
为企业培训师和内容创作者开发一个1分30秒的视频，展示HeyGen的自定义说明视频模板和场景的广度和实用性。视觉上，展示多样化模板应用的快速蒙太奇，配以流畅的过渡、激励人心的音乐和清晰的配音生成，以有效简化想法。
示例提示词3
设计一个面向国际营销团队和教育内容创作者的综合2分钟视频，突出HeyGen的多语言支持配音生成所带来的全球影响力。视觉叙事应包括引人入胜的世界地图动画和展示各种语言选项的多样化AI化身，配以专业清晰的配音和全球化的环境音轨。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

AI说明视频制作工具的工作原理

使用AI驱动的工具、惊艳的视觉效果和直观的编辑轻松创建专业说明视频，无需专业知识。

1
Step 1
创建引人入胜的脚本
首先使用AI自动生成的脚本生成引人入胜的脚本，或输入您自己的文本，为您的说明视频奠定基础。
2
Step 2
选择自定义模板
从各种自定义说明视频模板中选择，然后轻松添加角色和元素以适应您的叙述和品牌。
3
Step 3
添加AI配音并完善
通过多语言自然音效的AI配音增强您的视频，并使用拖放编辑器完善场景以达到完美。
4
Step 4
导出最终视频
轻松下载高质量格式的视频，准备在社交媒体、网站或演示中分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

引人入胜的社交媒体内容

为社交媒体生成快速、引人入胜的说明视频，以有效传达您的信息并扩大您的受众。

background image

常见问题

HeyGen如何简化专业说明视频的制作？

HeyGen是一款直观的AI说明视频制作工具，即使您没有编辑技能也能高效使用。您可以轻松地从文本到视频创建说明视频，利用AI自动生成的脚本和用户友好的拖放编辑器。

我可以在HeyGen说明视频中自定义视觉元素并包含AI化身吗？

可以，HeyGen提供广泛的自定义选项。您可以从多样的AI化身库中选择，并通过丰富的图形、库存照片和视频以及自定义说明视频模板增强您的视频。轻松添加文本和字幕以有效传达信息。

HeyGen支持多语言生成说明视频吗？

当然可以。HeyGen使您能够通过创建多语言说明视频来接触全球观众。我们的平台提供先进的AI配音和自动字幕，允许一键翻译以扩大内容的可访问性。

我的HeyGen说明视频有哪些技术导出选项？

HeyGen确保您的说明视频快速完成，可以以标准MP4格式下载以便多用途使用。您可以轻松下载视频并在线分享至各个平台，保持高质量和灵活性。