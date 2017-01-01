AI解说广告生成器：创建引人入胜的视频广告

利用HeyGen的文本到视频功能，轻松将脚本转化为引人入胜的解说视频广告，适合寻求效率的营销人员。

为小企业主创建一个引人入胜的30秒AI解说广告，展示AI解说广告生成器如何简化他们的营销工作。特色是一个友好的AI化身，以现代时尚的视觉风格和轻快的旁白传递清晰简洁的信息，利用HeyGen的AI化身实现无缝展示。

示例提示词1
为社交媒体营销人员开发一个充满活力的45秒视频广告，展示如何将原始用户生成内容（UGC视频）转化为精美的广告创意。使用动态过渡和流行音乐，结合HeyGen的丰富模板和场景，目标是快速的视觉风格和充满活力的音频。
示例提示词2
为电商品牌制作一个精致的60秒产品聚焦视频广告，突出新季节系列，视觉清晰，语气专业。利用HeyGen的语音生成功能，添加引人入胜的旁白，引导观众了解产品特性，保持奢华的视觉风格和高雅的音频。
示例提示词3
为SaaS公司设计一个信息丰富的90秒动画指南，展示如何将软件功能的复杂概念简化为易于理解的视觉故事。采用简洁、极简的视觉风格和平静的指导性声音，利用HeyGen的从脚本到视频功能，从详细的解释中自动生成引人入胜的视觉效果。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

AI解说广告生成器的工作原理

快速将您的广告概念转化为引人入胜的解说视频，利用AI驱动的创意工具，旨在简化复杂概念。

1
Step 1
创建您的解说脚本
输入您的广告脚本，启用我们的文本到视频功能，为您的AI解说广告生成基础叙述。
2
Step 2
选择您的AI主持人
从多样化的AI化身库中选择，以视觉方式传达您的信息，使您的广告更具吸引力和亲和力。
3
Step 3
生成旁白和字幕
生成清晰、自然的多语言旁白，并自动添加字幕，确保您的信息能够传达给广泛的观众。
4
Step 4
应用品牌和导出
使用品牌控制自定义您的广告，包括您的标志和颜色，然后轻松以各种纵横比导出完成的广告。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

AI驱动的客户推荐广告

创建真实且有说服力的视频广告，展示客户成功故事，建立与观众的信任和信誉。

常见问题

HeyGen如何提升创意广告制作？

HeyGen利用AI驱动的创意引擎，将文本提示瞬间转化为引人入胜的“广告创意”，并通过多样化的“AI化身”吸引观众。这简化了高质量“视频广告”的制作，效率无与伦比。

HeyGen能否简化解说视频的制作？

是的，HeyGen专注于生成引人入胜的“AI解说视频”内容，通过将脚本转化为动态视觉效果，结合逼真的“AI化身”和专业的旁白。这使用户能够有效地“简化复杂概念”以适应任何观众。

HeyGen提供哪些品牌一致性功能？

HeyGen提供强大的“品牌控制”，允许用户将品牌的“标志、颜色”和视觉风格无缝集成到所有“广告创意”中。这确保了每个视频资产都能始终如一地遵循既定的“品牌指南”。

我可以用HeyGen创建什么样的社交媒体内容？

“内容创作者”可以利用HeyGen制作多样化的“社交媒体内容”，包括精美的“视频广告”和真实感十足的“UGC视频”，通过逼真的“AI演员”和灵活的模板。这使得在Instagram、Facebook和TikTok等平台上快速创作成为可能。