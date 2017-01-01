AI活动宣传生成器：轻松创建视频

轻松将脚本转化为高影响力的宣传视频，通过脚本到视频的转换，提升参与度并节省宝贵时间。

制作一个吸引人的30秒宣传视频，目标是忙碌的活动组织者，帮助他们快速启动下一个活动。视频应具有明亮、充满活力的视觉风格，配以欢快的背景音乐和清晰、热情的旁白，展示如何使用HeyGen的“模板和场景”在几分钟内生成一个精美的“AI活动宣传生成器”视频。

不喜欢结果？
试试这些提示。

示例提示词1
想象制作一个专为数字营销人员和小企业主设计的45秒动态视频，旨在通过个性化的方式提升他们的“社交媒体活动”。视觉风格应现代且吸引人，展示一个友好的“AI化身”解释活动细节，配以朗朗上口的现代背景音乐。突出展示从“脚本到视频”的无缝过程，转化为在任何平台上都能脱颖而出的“宣传视频”。
示例提示词2
制作一个简洁的60秒解释视频，专为关注降低制作成本的市场经理和初创公司创始人设计，同时创造高质量的“活动广告”。视觉风格应简洁且信息丰富，使用流畅的过渡和通过HeyGen的高级“语音生成”生成的专业、令人安心的语调。该视频应展示该平台如何帮助用户“节省时间和成本”而不影响质量，使专业视频创作变得触手可及。
示例提示词3
为内容创作者和营销专家开发一个有影响力的30秒短视频，他们希望在各种平台上“提升参与度”以推广他们的“活动宣传”。该视频需要创意、视觉丰富的风格，利用“媒体库/库存支持”中的引人入胜的素材和鼓舞人心的背景音乐。展示如何轻松调整内容以适应不同渠道，使用“纵横比调整和导出”，确保信息无论是在Instagram故事还是电子邮件营销活动中都能引起共鸣。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

AI活动宣传生成器的工作原理

轻松创建引人注目的活动宣传视频，吸引注意力并提升参与度，节省时间和资源。

1
Step 1
粘贴您的活动详情
首先粘贴您的活动脚本或关键信息。我们的生成器利用脚本到视频的转换，立即将您的文本转化为动态视频，形成您宣传内容的基础。
2
Step 2
选择您的视觉效果和语音
从多样的AI化身和逼真的语音中选择，以有效地代表您的品牌并传达信息。根据活动的主题和受众，定制他们的外观和语调。
3
Step 3
应用您的品牌标识
通过您独特的品牌个性化您的宣传视频。利用我们直观的拖放编辑器，整合您的标志、品牌颜色和自定义字体，确保您的活动宣传具有一致且专业的外观。
4
Step 4
导出并分享您的宣传视频
完成您引人注目的活动宣传视频，并轻松以适合不同平台的各种纵横比导出。为您的社交媒体活动和电子邮件营销做好立即分享的准备。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

制作鼓舞人心的活动宣传

.

开发鼓舞人心和激励性的宣传视频，以激发兴奋并推动活动参与。

常见问题

HeyGen如何帮助活动组织者创建引人注目的宣传视频？

HeyGen通过其直观的AI活动宣传生成器，帮助活动组织者轻松制作高质量的宣传视频。利用我们多样的模板和AI化身，结合专业的语音生成，提升参与度并节省时间和成本。

HeyGen有哪些功能使其成为强大的AI宣传视频制作工具？

HeyGen因其用户友好的界面和强大的功能而脱颖而出。您可以通过简单的拖放编辑器轻松将脚本转化为视频，生成有影响力的活动广告。

HeyGen是否支持AI化身和定制语音用于营销活动？

当然。HeyGen提供逼真的AI化身和高级语音生成，为您的社交媒体活动和电子邮件营销增添独特的风格。这使您能够生成创意并个性化您的活动宣传，以达到最大效果。

我可以将HeyGen的宣传视频适应不同的社交媒体平台吗？

是的，HeyGen使您能够轻松优化宣传视频以适应各种平台。我们的工具支持纵横比调整和导出以及品牌控制，确保您的活动宣传在所有所需渠道上看起来精美且专业。