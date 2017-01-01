AI企业生成器：革新您的业务运营
通过强大的AI解决方案自动化企业中的任务和工作流程，利用从脚本到视频的功能进行有影响力的内容创作。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
探索在这段90秒的案例研究中，设计用于自动化企业任务和工作流程的可定制AI代理带来的效率提升。该视频针对IT经理和运营总监，展示自动化操作的动态屏幕录制，配以轻快、信息丰富的解说，并通过专业字幕/标题增强可访问性，利用HeyGen的媒体库/素材支持提供引人入胜的B-roll。
在这段2分钟的白皮书摘要中，解析在可扩展企业AI平台中强大安全性的重要性。该视频为CISO和CTO设计，采用严肃、可信的视觉美学，配以企业B-roll和权威解说，利用HeyGen的模板和场景实现一致的品牌形象，并进行多平台分发的纵横比调整和导出。
见证无缝集成和强大的开发者工具如何在这段1分钟的教程中增强AI企业生成器的功能。该内容为开发者和解决方案架构师打造，采用现代、简洁的视觉风格，包含代码片段和UI演示，配以引人入胜的教育性旁白生成，并由友好的AI化身引导观众理解复杂概念。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何作为可扩展的企业AI平台服务于视频创作？
HeyGen被设计为一个企业AI平台，通过其强大的AI化身和从文本到视频的功能提供可扩展的视频创作解决方案。它允许企业自动化任务和工作流程，确保高效和大规模的内容创作，同时通过集成的品牌控制保持品牌一致性。
HeyGen为企业数据和内容实施了哪些安全措施？
HeyGen在其企业生成式AI工具中优先考虑安全的数据处理，采用严格的安全管理功能来保护敏感信息。我们的平台在每个层面都保持安全环境，遵循行业最佳实践，并支持如SOC 2 Type II等关键合规标准，以提供企业级的保障。
HeyGen能否与现有的企业系统和开发者工具集成？
是的，HeyGen为与您现有的工程工具和工作流程无缝集成而构建，使其成为企业AI转型的互操作平台。我们提供开发者工具，包括API和SDK，支持定制化和流线型部署到您当前的数字基础设施中。
HeyGen是一个无需编码的企业视频创作解决方案吗？
HeyGen提供了一个强大的无需编码的AI平台，使用户无需广泛的技术专长即可创建专业质量的视频。其用户友好的界面允许任何人利用生成式AI进行内容创作，从AI化身到旁白生成，使先进的视频制作在企业团队中变得可及。