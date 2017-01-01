AI邮件生成器视频输出：提升活动参与度
使用无缝的文本转视频生成快速为您的邮件活动创建个性化视频内容。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个45秒的个性化视频，专为销售专业人士和B2B外展团队设计，展示“AI个性化销售视频”在建立关系中的强大作用。视觉和音频风格应引人入胜且直接，利用友好的AI化身直接对观众讲话，背景音乐温暖而细腻，强调个人化的触感。
设计一个60秒的信息说明视频，面向内容创作者和邮件营销人员，说明“AI视频生成器”如何简化“邮件活动”中引人入胜内容的创建。视频应展示干净的插图视觉效果，逐步演示过程，并配以清晰的字幕/说明文字以增强可访问性和理解。
制作一个15秒的现代社交媒体视频，目标是社交媒体经理和忙碌的企业家，突出将简单文本转化为引人注目的“社交媒体内容”的效率。视频的视觉风格应快速且充满活力，配以现代背景音乐和无缝过渡，利用HeyGen的文本转视频功能从书面输入创建动态视觉效果。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何通过个性化视频增强我的邮件活动？
HeyGen通过我们的先进AI邮件视频生成器，让您能够大规模创建个性化视频消息，从而转变您的邮件活动。这些AI生成的视频可以显著提升您的邮件外展活动的参与度。
我可以用HeyGen创建哪些类型的AI生成视频？
使用HeyGen，您可以生成多种AI生成的视频，包括营销视频、说明视频和社交媒体内容。我们的平台提供定制AI化身、文本转视频功能和各种视频模板，以实现您的愿景。
HeyGen是否支持专门为邮件活动导出视频输出？
是的，HeyGen提供优化的AI邮件生成器视频输出，可以无缝集成到您的邮件活动中。您可以轻松导出个性化视频内容，以增强您的视频外展努力或嵌入到专用视频登陆页面上。
HeyGen如何促进创建AI个性化销售视频？
HeyGen使销售团队能够使用AI创建个性化视频，简化他们的销售序列和营销自动化。这一功能帮助B2B销售团队高效地向潜在客户传递有影响力的定制视频消息。