在线AI教育视频制作工具：创建引人入胜的课程

转变您的教育内容。我们的AI文本转视频功能帮助您快速创建引人入胜的视频，提高学习效果。

示例提示词1
开发一个45秒的教学视频，面向小企业主，展示如何利用AI虚拟形象制作引人入胜的内部培训教育视频。呈现现代、简洁的视觉美学，包含逐步的屏幕捕捉，使用HeyGen的友好和亲切的AI虚拟形象作为讲师，提供简明的解释并增强观众的参与度。
示例提示词2
设计一个30秒的解释视频，目标是高中和大学生，展示AI视频生成器如何将复杂的学术科目简化为易于理解的教育内容。视觉风格应为动画信息图，使用明亮、对比鲜明的颜色和动态的动态图形，配合使用HeyGen的配音生成功能生成的充满活力的配音，使学习变得快速有趣。
示例提示词3
制作一个50秒的宣传视频，面向教育机构的营销团队，强调使用视频模板快速创建品牌教育材料的效率，使用在线AI教育视频制作工具。采用精致的企业视觉风格，配以流畅的过渡和品牌色彩方案，展示直接从HeyGen的模板和场景库创建的示例，展示如何在各种学术主题中保持品牌一致性。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

在线AI教育视频制作工具的工作原理

使用AI轻松创建引人入胜的教育视频，从脚本到惊艳的视觉效果，准备好与您的观众分享。

1
Step 1
撰写您的脚本
通过编写或粘贴您的脚本输入教育内容。该平台支持文本转视频创作，将您的文字转化为在线课程或课程的动态视频叙述。
2
Step 2
选择您的AI虚拟形象
从多样化的AI虚拟形象库中选择一个作为您教育视频的主持人。自定义他们的外观和手势，以完美契合您的主题。
3
Step 3
添加专业配音
生成高质量且自然的AI声音来解说您的脚本。将配音与您的视觉效果无缝同步，提供专业的学习体验。
4
Step 4
导出您的教育视频
使用强大的编辑功能进行最后的润色，然后渲染完成的教育视频，以便在各个平台上无缝分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化医疗教育

.

将复杂的医学概念简化为清晰、引人入胜的AI驱动视频，使重要的医疗教育变得可访问且有效。

background image

常见问题

HeyGen如何通过AI视觉效果和虚拟形象帮助创建引人入胜的教育视频？

HeyGen是一个先进的在线AI教育视频制作工具，为创作者提供逼真的AI虚拟形象和多样化的AI声音。您可以利用这些创意AI视觉效果和复杂的文本转视频创作，将脚本转化为引人入胜的教育视频，简化您的教育内容创作。

是什么让HeyGen成为高效的在线教育视频制作工具？

作为一个基于网络的在线教育视频制作工具，HeyGen简化了教育内容创作的过程。其强大的文本转视频创作功能允许您快速从脚本生成高质量的教育视频，大大减少了制作时间和精力。

我可以使用HeyGen自定义我的教育视频的外观和风格吗？

可以，HeyGen为您的教育视频提供广泛的自定义选项，包括各种视频模板和品牌控制。您可以加入您的标志，调整颜色，并使用其媒体库中的库存照片和视频，以完美地将您的AI视觉效果与您的品牌对齐。

HeyGen作为教育用途的AI视频生成器提供了哪些功能？

HeyGen是一个强大的AI视频生成器，使用户能够轻松制作专业的教育视频。通过其文本转视频创作功能和多样化的逼真AI声音，您可以快速将课程计划转化为引人入胜的教育内容。