在线AI教育视频生成器：快速创建学习视频
通过我们先进的从脚本到视频功能，立即创建专业的电子学习视频。
创建一个60秒的企业培训视频，针对人力资源部门，专注于简化员工入职流程。采用简洁专业的视觉风格，配以信息丰富的图形，清晰的“字幕/说明文字”和自信权威的“旁白生成”。该视频将强调HeyGen如何简化高质量“电子学习视频”的内部制作。
开发一个简洁的30秒解释视频，面向学生和终身学习者，阐释复杂的科学概念。视觉风格应动态且节奏快，配有引人入胜的动画图形和欢快的背景音乐，支持清晰热情的“旁白生成”。展示HeyGen中多样的“模板和场景”以及丰富的“媒体库/素材支持”，证明它是一个直观的“教育视频制作工具”。
为EdTech公司的营销团队设计一个45秒的推荐风格视频，展示一位满意的客户讨论AI驱动内容创作的好处。美学风格应简洁专业，略显未来感，信息由逼真的“AI化身”传达，并通过“纵横比调整和导出”优化以适应各种平台。该视频应强调以最小的努力创建高质量“AI教育视频”的革命性影响。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何简化教育视频的制作？
HeyGen作为一个直观的在线AI教育视频生成器，让用户可以轻松创建专业的教育视频。其用户友好的界面和丰富的可定制模板库使视频设计变得简单，即使是初学者也能快速开发高质量的AI视频。
HeyGen提供了哪些创意功能来使电子学习视频更具吸引力？
HeyGen通过其先进的AI化身技术增强电子学习视频的吸引力，提供专业的教师化身。您还可以整合逼真的AI语音和动态的说话头像，使您的AI生成视频更具互动性和吸引力。
我可以为不同的观众定制HeyGen的教育视频吗？
可以，HeyGen的AI教育视频制作工具支持为全球观众进行广泛的定制，包括用40种语言生成内容。您还可以应用品牌控制和自定义视频模板，专门根据您的教学过程和观众需求定制教育视频。
HeyGen如何将文本转换为高质量的AI教育视频？
HeyGen作为一个强大的文本到视频生成器，轻松将您的脚本转化为动态的AI教育视频。它利用AI驱动的脚本和强大的旁白生成，辅以自动字幕，快速提供精美的教学内容。