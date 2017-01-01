AI教育生成器：更快创建引人入胜的课程
通过动态教学材料提高学生参与度并节省时间。使用AI化身制作个性化视频课程，吸引您的课堂。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
通过这段30秒的视频，为您的课堂注入活力，设计旨在提高学生参与度的教学材料和动态测验。借助HeyGen的AI化身和丰富的模板与场景，您可以轻松将复杂主题转化为引人入胜的学生资源，呈现出动态、多彩的视觉风格，并由热情的AI旁白吸引学生的注意力。
通过这段60秒的视频，解锁个性化学习和无缝差异化的力量，完美适用于特殊教育教师和促进包容性课堂的教育者。通过冷静、富有同情心和专业的视觉风格，配以令人安心的声音，了解HeyGen的字幕/字幕和广泛的媒体库/库存支持如何帮助您制作满足多样化学生需求的定制评估和资源，确保没有人被落下。
简化您的内容创建过程，并在这段40秒的视频中生成学生资源，如工作表，专为新教师和被课程需求压倒的教师设计。展示专业AI化身的使用，采用清晰、高效的视觉风格，HeyGen的AI教师工具允许快速的工作表生成功能，配备灵活的纵横比调整和导出以适应任何平台。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何作为学校的AI教育生成器？
HeyGen是一个强大的AI教育生成器，能够快速帮助学校和教育工作者创建动态教学材料。它将文本转化为引人入胜的视频，配有逼真的AI化身和专业的旁白生成，显著提升学习体验，是学校理想的AI平台。
教育工作者可以用HeyGen创建哪些类型的学生资源？
通过HeyGen，教育工作者可以轻松制作多样化的学生资源，从互动视频课程计划到复杂主题的视觉解释。利用文本转视频功能，HeyGen支持个性化学习，使教师能够快速生成定制内容以满足各种评估和教学需求。
HeyGen如何帮助教育工作者高效创建引人入胜的学习内容？
HeyGen作为一个先进的教育AI助手，使教育工作者能够从简单的文本脚本中高效制作高质量的视频学习内容。这种节省时间的方法允许快速开发全面的课程计划和丰富的课堂材料，是一个有价值的AI教师工具。
学校可以定制HeyGen创建的教育视频以符合其特定品牌吗？
可以，HeyGen提供强大的品牌控制，允许学校和教育工作者将其标志和品牌颜色整合到所有制作的视频中。这确保了所有教学材料保持一致和专业的身份，完美符合学校的沟通标准，作为领先的AI平台。