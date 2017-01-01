利用我们的AI电商视频生成器解锁销售
通过HeyGen强大的从脚本到视频功能，将产品描述转化为引人入胜的AI生成视频，只需几分钟。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为市场营销专业人士和创意机构制作一个45秒的激励视频，展示AI视频生成器在制作电影级视觉效果方面的强大功能。该视频应具有高端艺术视觉风格，配以戏剧性的灯光和感人的音乐，展示HeyGen的AI虚拟形象如何赋予叙事生命，以及媒体库/素材支持如何丰富视觉故事，通过个性化视频提升参与度和品牌记忆。
设计一个60秒的教程风格提示，针对在内容创作中苦苦挣扎的社交媒体经理和内容创作者，强调使用AI营销工具的速度和简便性。视频应具有充满活力的快速剪辑视觉风格，配以现代背景音乐和HeyGen字幕/说明支持的清晰屏幕文字，展示现成的模板和场景如何为多平台快速视频制作提供支持。
为品牌经理和产品发布团队开发一个简洁的20秒动态视频，突出生成式AI在创建电商视频营销的逼真输出中的影响。视觉美学应时尚、未来感和高端，配以权威、清晰的旁白。该视频需要展示HeyGen在制作惊艳视觉效果和适应各种平台方面的能力，使用纵横比调整和导出，以及集成专业AI虚拟形象进行产品介绍的选项。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化电商的AI视频生成？
HeyGen是一个先进的AI电商视频生成器，能够让企业轻松创建引人注目的营销内容。我们的平台通过AI虚拟形象和语音生成将脚本转化为视频，简化您的内容创作过程，打造吸引人的产品展示。
HeyGen能否创建逼真的产品展示视频？
是的，HeyGen利用生成式AI制作高质量、逼真的输出，适合电影级视觉效果。用户可以从各种视频模板中选择，并结合自己的媒体，制作出令人惊艳的产品展示视频，有效吸引观众的注意力。
哪些功能使HeyGen成为有效的AI营销工具？
HeyGen作为强大的AI营销工具，提供了强大的功能，如从文本到视频生成、个性化视频和广泛的品牌控制。这些功能使企业能够快速高效地制作可扩展的高影响力AI生成视频内容，以支持其电商视频营销策略。
HeyGen如何提升我品牌的视频内容？
HeyGen通过全面的品牌控制，包括自定义标志和颜色，帮助品牌在所有视频内容中保持一致性和专业性。我们的平台提供多样的视频模板和纵横比调整选项，确保您的营销内容始终符合品牌形象，并针对各种渠道进行优化。