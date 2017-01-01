AI电子学习视频生成器：打造引人入胜的课程

利用我们的文本转视频功能，将您的脚本转化为引人入胜的培训视频，完美适用于L&D团队。

想象一个为忙碌的L&D团队设计的30秒视频，展示他们如何快速创建有影响力的培训视频。视觉风格应简洁、现代且引人入胜，关键点之间的过渡要流畅，配以轻快友好的AI旁白，突出使用HeyGen的文本转视频功能将脚本转化为精美视频的无缝过程，使其成为终极AI电子学习视频生成器。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为在线课程创作者制作一个45秒的教育视频，展示HeyGen在制作引人入胜的内容方面的强大功能。视频应具有明亮、富有表现力和吸引力的视觉风格，强调定制视觉效果，并由平静、清晰且真实的AI声音支持，利用HeyGen的AI虚拟形象以易于理解的方式呈现复杂信息，巩固其作为领先教育视频制作工具的地位。
示例提示词2
开发一个针对营销专业人士的60秒专业解说视频，说明HeyGen如何简化高质量教学内容的创建。视觉风格应时尚、动感且专业，有效简化复杂概念，配以权威且信息丰富的AI旁白，利用HeyGen的多样化模板和场景来启动制作，确立其作为制作引人入胜的解说视频的多功能工具的地位。
示例提示词3
设想一个面向内容创作者的快节奏30秒宣传视频，展示他们如何轻松地将书面脚本转化为引人入胜的教育视频。视觉风格必须丰富多彩，展示高效的内容转化与动态媒体，同时由充满活力和说服力的AI声音引导观众，自动生成的字幕/说明文字增强了可访问性和覆盖面，使创作者能够以前所未有的轻松从脚本创建视频。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

AI电子学习视频生成器的工作原理

使用AI电子学习视频生成器轻松将您的教育内容转化为引人入胜的视频，从脚本到最终导出，简化创作过程。

1
Step 1
创建您的视频脚本
首先概述您的电子学习内容。粘贴您的文本，AI电子学习视频生成器将利用其文本转视频功能将您的文字转化为视觉故事板，为您的教育视频奠定基础。
2
Step 2
选择您的AI主持人
从多样化的AI虚拟形象中选择一位作为您的屏幕主持人。这些AI虚拟形象生成器为您的内容注入活力，为您的教育视频提供人性化的触感，无需摄像机或演员。
3
Step 3
定制视觉效果并增强音频
通过定制背景、从集成库中添加媒体以及使用真实的AI声音增强音频来完善您的视频。利用字幕/说明文字功能提高所有学习者的可访问性和理解力。
4
Step 4
导出您的电子学习视频
一旦您的电子学习视频完成，选择所需的纵横比和质量进行最终定稿。导出您的高清教育视频，准备在任何平台上与您的观众分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

提高培训效果

.

利用AI驱动的视频显著提高学习者的参与度和知识保留率，适用于您所有的培训项目。

background image

常见问题

HeyGen如何提升教育内容的创意视频制作？

HeyGen是一个强大的AI电子学习视频生成器，能够轻松创建引人入胜的教育视频。利用AI虚拟形象、多样化的模板和创意素材，将您的脚本转化为精美专业的内容。

我可以在HeyGen中定制AI视觉效果和虚拟形象以进行品牌推广吗？

可以，HeyGen允许您完全定制AI视觉效果和虚拟形象，轻松融入您品牌的独特风格。您可以个性化您的虚拟主持人和内容，使其完美契合您的品牌，打造令人难忘且专业的视频。

HeyGen提供哪些功能来将文本脚本转换为视频？

HeyGen在AI驱动的文本转视频创作方面表现出色，您只需输入脚本即可创建具有真实AI声音的视频。平台还会自动生成字幕，确保您的内容既专业又易于访问。

HeyGen是否适合生成除教育以外的各种引人入胜的视频内容？

当然。HeyGen是一个多功能的AI视频生成器，适合创建各种引人入胜的视频内容，从解说视频到培训视频和教育内容。其超过1000个自定义视频模板库使得轻松定制和制作高质量视频成为可能，适用于任何目的。