Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个现代、专业的45秒生成式AI视频，面向内容创作者和教育工作者，借助友好的AI化身来阐释复杂主题。视觉风格应清晰明了，支持HeyGen的语音生成以实现自然叙述，并通过字幕/说明提高可访问性。
想象一个时尚、动态的60秒宣传视频，专为营销团队设计，宣布新产品发布，配以引人注目的视觉效果和强大的背景音乐。利用HeyGen的丰富模板和场景来建立精致的美学，并结合媒体库/素材支持以获得高质量图像，突出视频创作的简便性。
制作一个时尚、快节奏的15秒视频，专为影响者和个人品牌设计，提供社交媒体平台的快速提示或公告。视觉和音频风格应高度吸引人，配以流行音乐，利用HeyGen的纵横比调整和导出功能优化各种平台，并通过字幕/说明实现最大覆盖，展示简化的文本到视频功能。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化创意视频创作？
HeyGen是一款AI视频生成器，为用户提供广泛的创意控制权，简化视频制作流程。您可以轻松使用AI化身生成动态视频，并自定义各种元素，将您的愿景变为现实，简化整个视频创作过程。
我可以使用HeyGen将文本转化为动态视频吗？
可以，HeyGen作为AI动态视频生成器，能够直接将您的脚本转化为引人入胜的视频。我们的文本到视频功能，结合AI驱动的动画和多语言支持，简化了各种平台的内容制作。
HeyGen为生成式AI视频项目提供了哪些AI化身？
HeyGen提供多样化的真实且富有表现力的AI化身，以增强您的生成式AI视频项目。用户拥有广泛的创意控制权，包括品牌控制，以确保AI化身完美契合他们的内容和信息，制作出有影响力的宣传视频。
HeyGen如何帮助制作社交媒体视频和营销内容？
HeyGen非常适合高效制作高质量的社交媒体视频和其他营销内容。借助AI驱动的模板、自动字幕以及图像到视频等功能，HeyGen能够快速创建对任何受众都有影响力的宣传视频。