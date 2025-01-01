AI数字课程视频制作人，快速打造引人入胜的学习体验

轻松使用智能的从脚本到视频功能创建专业培训视频。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一段60秒的解释视频，目标受众为需要高效扩展视频制作的营销专业人士和内容创作者。采用时尚现代的视觉美学，配以专业且引人入胜的音频呈现。突出HeyGen强大的“AI化身”，展示其在各种场景中的真实感和多功能性，演示“AI视频创作”如何在不需要传统拍摄的情况下，创新且具有成本效益地生成“逼真视频”，吸引观众注意。
示例提示词2
制作一段30秒的简明教学视频，专为需要快速内容周转的企业培训师和教学设计师设计。视觉方法应动态且信息丰富，包含快速剪辑和清晰的屏幕文字，辅以权威的AI语音。强调HeyGen的“从脚本到视频”功能如何将书面内容直接转化为精美视频，展示此功能如何通过利用初始文本进行“故事板制作”来简化“AI视频制作”，无需大量前期制作。
示例提示词3
制作一段50秒的创意视频，专为希望提升频道美学的有抱负的YouTuber和社交媒体经理量身定制。视觉风格应充满活力且高度吸引人，利用多样化的高质量视觉蒙太奇和欢快的背景音乐。展示HeyGen广泛的“媒体库/素材支持”如何帮助用户快速找到并整合惊艳的素材，通过这个强大的“AI视频生成器”将原始想法转化为精美内容，提升动态社交媒体帖子的整体“视频编辑”过程。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

AI数字课程视频制作人如何运作

轻松使用AI创建引人入胜的数字课程。利用逼真的化身、动态场景和精准的配音，将您的内容转化为精美视频，专为有效的学习与发展而设计。

1
Step 1
粘贴您的课程内容
轻松将您的学习材料转化为视频脚本。将文本直接粘贴到AI编辑器中，利用“从脚本到视频”功能。
2
Step 2
选择您的AI化身
从多样化的“AI化身”库中选择，以展示您的课程内容，确保您的数字课程具有专业且一致的屏幕呈现。
3
Step 3
添加AI配音
使用自然的“配音生成”增强您的视频，确保所有课程模块的叙述清晰且引人入胜。
4
Step 4
导出并分享您的课程
通过多种“纵横比调整和导出”选项制作完成的数字课程视频，使其适合任何平台或观众。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

阐明复杂主题

利用AI驱动的视频简化复杂主题，使如医疗保健等挑战性教育内容更易于理解。

常见问题

HeyGen如何简化AI视频创作？

HeyGen通过利用先进的AI化身和“从文本到视频”技术，帮助用户轻松制作引人入胜的内容，快速将脚本转化为逼真视频，适用于各种创意项目。

HeyGen能支持多样化的培训视频吗？

是的，HeyGen提供多种可定制的模板和“动态图形”功能，是各种“学习与发展”和“培训视频”需求的理想“AI课程创作者”。

HeyGen的生成式AI有何独特之处？

HeyGen利用复杂的“生成式AI”制作高质量的“逼真视频”，配以真实的“AI配音”，确保在所有内容类型中提供专业且引人入胜的观看体验。

HeyGen适合专业视频制作吗？

当然，HeyGen专为专业“AI视频制作”而设计，提供强大的“视频编辑”工具和品牌控制，确保您的内容从营销到内部沟通都达到高创意和质量标准。