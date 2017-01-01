AI数字活动生成器：即时创建活动

简化您的营销策略，通过无缝的文本到视频转换创建引人入胜的定制营销活动。

创建一个针对小企业主的30秒动态视频，展示AI数字活动生成器如何简化他们的营销。视觉和音频风格应积极向上且鼓舞人心，展示企业家如何轻松使用从脚本到视频的文本生成，制作出引人注目的广告内容，带来即时效果。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
想象一个45秒的场景，面向市场经理，展示AI营销活动生成器在创建定制营销活动中的高效性。语气应专业且流畅，展示一个AI化身提供活动见解和策略，配以复杂但清晰的音频叙述。
示例提示词2
为市场专业人士开发一个60秒的解释视频，突出一个营销活动生成器的全球覆盖和多功能性，提供无限生成并支持超过40种语言。视觉风格应广阔且创新，配以充满活力的旁白生成，吸引多元化的观众。
示例提示词3
制作一个简洁的30秒视频，面向企业家和自由职业者，展示内容创作的简便性，以便接触目标受众。视觉和音频风格应友好且赋予力量，展示自动字幕如何增强定制营销活动的可访问性，以实现连接和转化。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

AI数字活动生成器如何工作

使用我们的AI驱动工具生成创新、数据驱动的营销活动。定义您的策略，创建引人注目的内容，并优化成功。

1
Step 1
选择您的活动重点
首先选择您的活动类型并定义目标受众，以有效引导AI的生成过程。
2
Step 2
创建引人注目的内容
利用先进的AI模型为各种渠道生成高质量的营销活动文案，加速您的内容创作。
3
Step 3
应用定制化
应用您独特的品牌声音和偏好，进一步定制生成的活动，确保它们完美契合您的营销策略。
4
Step 4
导出并启动
导出完整的数字活动，用于多渠道营销，准备在您首选的平台上无缝集成。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

展示客户成功案例

通过引人注目的AI视频展示客户成功，提升营销活动中的可信度和转化率。

常见问题

HeyGen如何简化AI营销活动的创建？

HeyGen是一款先进的AI驱动工具，作为AI营销活动生成器，能够轻松创建内容。它将脚本转化为引人注目的视频，配有AI化身和逼真的旁白，大大简化了您的营销活动。

我可以使用HeyGen为特定目标受众定制视频内容吗？

当然可以。HeyGen通过提供多种模板、场景和品牌控制来支持定制营销活动，以完美匹配您的品牌声音并与目标受众产生共鸣。您可以轻松整合自己的媒体，传达独特的信息。

HeyGen为全球营销活动提供哪些语言支持？

HeyGen支持超过40种语言，帮助您在多渠道营销中接触广泛的受众。广泛的语言支持确保您的信息通过高质量的旁白生成和准确的字幕有效传达给不同的人群。

HeyGen适合小企业主和市场经理吗？

是的，HeyGen被设计为一款直观的AI驱动工具，非常适合小企业主和市场经理。它简化了复杂的内容创作，帮助用户高效实施他们的营销策略生成器想法，并制作出专业级的营销活动，而无需广泛的技术技能。