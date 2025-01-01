AI经销商宣传视频制作工具：立即推动销售
使用多功能模板在几分钟内为您的经销商创建惊艳的宣传视频内容。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个感人至深的45秒宣传视频，针对持怀疑态度的买家和重视社会证明的人，展示真实的客户推荐。采用温暖亲切的视觉风格，配以真诚的微笑和自然的场景，并辅以柔和、令人安心的背景音乐。利用HeyGen的“从脚本到视频”功能，将书面推荐轻松转化为引人入胜的口述叙述，打造有影响力的宣传视频。
制作一个充满活力的20秒宣传视频，面向本地的优惠猎手，宣布限时促销活动。视频应展示鲜明直接的视觉风格，配以醒目的文字叠加和快速剪辑，并伴随热情、引人注目的音乐。结合HeyGen的广泛“媒体库/素材支持”，寻找高冲击力的视觉效果，快速传达紧迫感和兴奋感，以实现有效的宣传视频创作。
制作一个精致的60秒视频，吸引注重品牌的消费者，展示经销商对服务和社区参与的独特承诺。这个AI经销商宣传视频制作工具应采用专业且吸引人的叙事视觉风格，展示幕后花絮和员工互动，并通过复杂而引人入胜的旁白进行增强。利用HeyGen的“AI化身”以一致且精致的屏幕形象呈现关键信息。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化汽车经销商宣传视频的制作？
HeyGen的AI驱动平台使得为经销商创建专业宣传视频变得简单。您可以轻松定制惊艳的模板，并利用AI化身开发引人入胜的车辆视频营销内容。
HeyGen能否从脚本创建AI宣传视频？
当然可以！HeyGen将您的书面脚本转化为动态宣传视频，配有逼真的AI化身和高质量的文本转语音。这使得您的经销商能够高效地制作视频营销内容。
经销商视频有哪些品牌控制选项？
HeyGen提供强大的品牌控制功能，允许经销商将其标志和品牌颜色直接整合到宣传视频中。这确保了所有视频营销活动中的品牌形象一致性。
HeyGen如何提升我经销商的社交媒体内容？
HeyGen使经销商能够生成多样且引人入胜的宣传视频，优化社交媒体内容。通过多种模板，您可以快速制作吸引人的视频以吸引更多客户。