Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个感人至深的45秒宣传视频，针对持怀疑态度的买家和重视社会证明的人，展示真实的客户推荐。采用温暖亲切的视觉风格，配以真诚的微笑和自然的场景，并辅以柔和、令人安心的背景音乐。利用HeyGen的“从脚本到视频”功能，将书面推荐轻松转化为引人入胜的口述叙述，打造有影响力的宣传视频。
示例提示词2
制作一个充满活力的20秒宣传视频，面向本地的优惠猎手，宣布限时促销活动。视频应展示鲜明直接的视觉风格，配以醒目的文字叠加和快速剪辑，并伴随热情、引人注目的音乐。结合HeyGen的广泛“媒体库/素材支持”，寻找高冲击力的视觉效果，快速传达紧迫感和兴奋感，以实现有效的宣传视频创作。
示例提示词3
制作一个精致的60秒视频，吸引注重品牌的消费者，展示经销商对服务和社区参与的独特承诺。这个AI经销商宣传视频制作工具应采用专业且吸引人的叙事视觉风格，展示幕后花絮和员工互动，并通过复杂而引人入胜的旁白进行增强。利用HeyGen的“AI化身”以一致且精致的屏幕形象呈现关键信息。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

您的AI经销商宣传视频制作工具如何运作

使用我们的AI驱动平台轻松为您的汽车经销商制作引人入胜的宣传视频。提高参与度并展示您的库存。

1
Step 1
创建您的脚本
通过将脚本直接粘贴到我们的平台中来创建您的宣传视频。我们的AI将您的文本转化为引人入胜的视频内容，准备好传达您的经销商信息。
2
Step 2
选择一个模板
从为经销商设计的多种专业模板和场景中进行选择。这些预构建选项提供了一个良好的开端，使宣传视频的制作快速高效。
3
Step 3
添加AI化身
添加逼真的AI化身来展示您的车辆和优惠。自定义他们的外观和声音以匹配您经销商的专业形象。
4
Step 4
导出您的视频
通过添加我们广泛媒体库中的元素或上传您自己的素材来完善您的视频。然后，以各种纵横比导出它，以优化您的视频营销活动。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

展示客户推荐

将客户成功故事转化为强大的AI视频，为您的经销商建立信任和信誉。

background image

常见问题

HeyGen如何简化汽车经销商宣传视频的制作？

HeyGen的AI驱动平台使得为经销商创建专业宣传视频变得简单。您可以轻松定制惊艳的模板，并利用AI化身开发引人入胜的车辆视频营销内容。

HeyGen能否从脚本创建AI宣传视频？

当然可以！HeyGen将您的书面脚本转化为动态宣传视频，配有逼真的AI化身和高质量的文本转语音。这使得您的经销商能够高效地制作视频营销内容。

经销商视频有哪些品牌控制选项？

HeyGen提供强大的品牌控制功能，允许经销商将其标志和品牌颜色直接整合到宣传视频中。这确保了所有视频营销活动中的品牌形象一致性。

HeyGen如何提升我经销商的社交媒体内容？

HeyGen使经销商能够生成多样且引人入胜的宣传视频，优化社交媒体内容。通过多种模板，您可以快速制作吸引人的视频以吸引更多客户。