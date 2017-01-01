AI客户视频生成器：快速创建惊艳视频

轻松使用AI化身制作专业营销视频，提高参与度并简化您的视频制作流程。

开发一个90秒的解释视频，面向软件开发人员，展示如何将“AI视频编辑软件”集成到现有的CI/CD管道中，实现自动化内容生成。视觉风格应简洁且功能性强，使用动画流程图和代码片段，并配以精准、信息丰富的旁白。强调“从脚本到视频”的功能，快速将文档转化为视觉指南。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

为产品经理制作一个2分钟的技术演示视频，展示“AI视频平台”作为“基于网络的工具”在原型设计和内部沟通中的多功能性。视觉风格应清晰直观，重点展示平台界面的屏幕录制，由专业的“AI化身”引导展示关键功能和工作流程。突出“模板和场景”如何简化复杂项目设置。
制作一个60秒的宣传视频，面向技术内容创作者，展示“文本提示”在生成动态视频教程中的强大功能，并支持“多语言”。视觉和音频风格应充满活力且高度说明性，快速切换不同语言输出，并配以清晰同步的“字幕/说明”。重点展示高效的“纵横比调整和导出”如何实现跨平台的多样化内容分发。
设想一个45秒的教学视频，专为高级用户和视频制作专家设计，详细介绍HeyGen的“视频编辑”功能如何实现深度定制。视觉风格应高雅，展示高质量“媒体库/素材支持”与自定义品牌的无缝集成，配以权威的专家旁白。强调多样化“模板和场景”提供的灵活性，以实现专业级输出。
机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

AI客户视频生成器如何工作

使用AI视频生成器轻松将您的想法转化为引人入胜的客户视频，从脚本到最终导出，简化您的内容创作流程。

Step 1
粘贴您的脚本
首先将您的文本直接粘贴到平台中。我们的AI视频生成器将立即将您的脚本转换为动态视频内容，作为客户视频的基础，利用先进的文本到视频功能。
Step 2
选择您的AI化身
从多样化的预建AI化身库中选择一个来代表您的品牌或信息。这些数字化演示者将以自然的表情和动作传达您的脚本，使您的客户视频栩栩如生。
Step 3
添加品牌元素
通过使用全面的品牌控制来添加您的标志和品牌颜色等元素，完善您的视频。这确保您的客户视频与公司的视觉形象完美契合，为输出提供创意控制。
Step 4
导出您的视频
通过选择所需的纵横比并以高质量导出您的客户视频来完成。我们的AI视频平台自动化此过程，使您的视频可以立即在各种渠道中使用，增强视频自动化。

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

展示客户成功案例

使用AI开发引人入胜的视频推荐和成功案例，有效建立信任并展示您的产品价值。

HeyGen如何作为AI视频编辑软件运作？

HeyGen作为一个直观的AI视频编辑软件，作为基于网络的工具运作。它通过结合从脚本到视频的功能与可定制的AI化身，直接在其AI视频平台上高效地帮助用户创建专业视频。

HeyGen能直接从文本提示生成视频吗？

当然可以。HeyGen是一个强大的AI生成视频工具，允许您轻松将文本提示转化为引人入胜的视频。只需输入您的脚本，HeyGen的先进文本到视频引擎将生成带有真实感旁白和数字化身的视频内容。

HeyGen为视频项目提供了哪些创意控制功能？

HeyGen为您的视频编辑需求提供了广泛的创意控制，拥有丰富的模板和场景库。您可以使用您的标志和颜色自定义品牌控制，从强大的媒体库中整合素材，并精确管理纵横比调整和导出，以适应不同平台。

HeyGen是否提供简化视频自动化和全球覆盖的功能？

是的，HeyGen支持高级视频自动化，以简化宣传视频和营销视频的创建。其多语言支持，结合自动字幕和说明，确保您的内容轻松覆盖全球观众。