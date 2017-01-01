AI客户视频生成器：快速创建惊艳视频
轻松使用AI化身制作专业营销视频，提高参与度并简化您的视频制作流程。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为产品经理制作一个2分钟的技术演示视频，展示“AI视频平台”作为“基于网络的工具”在原型设计和内部沟通中的多功能性。视觉风格应清晰直观，重点展示平台界面的屏幕录制，由专业的“AI化身”引导展示关键功能和工作流程。突出“模板和场景”如何简化复杂项目设置。
制作一个60秒的宣传视频，面向技术内容创作者，展示“文本提示”在生成动态视频教程中的强大功能，并支持“多语言”。视觉和音频风格应充满活力且高度说明性，快速切换不同语言输出，并配以清晰同步的“字幕/说明”。重点展示高效的“纵横比调整和导出”如何实现跨平台的多样化内容分发。
设想一个45秒的教学视频，专为高级用户和视频制作专家设计，详细介绍HeyGen的“视频编辑”功能如何实现深度定制。视觉风格应高雅，展示高质量“媒体库/素材支持”与自定义品牌的无缝集成，配以权威的专家旁白。强调多样化“模板和场景”提供的灵活性，以实现专业级输出。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何作为AI视频编辑软件运作？
HeyGen作为一个直观的AI视频编辑软件，作为基于网络的工具运作。它通过结合从脚本到视频的功能与可定制的AI化身，直接在其AI视频平台上高效地帮助用户创建专业视频。
HeyGen能直接从文本提示生成视频吗？
当然可以。HeyGen是一个强大的AI生成视频工具，允许您轻松将文本提示转化为引人入胜的视频。只需输入您的脚本，HeyGen的先进文本到视频引擎将生成带有真实感旁白和数字化身的视频内容。
HeyGen为视频项目提供了哪些创意控制功能？
HeyGen为您的视频编辑需求提供了广泛的创意控制，拥有丰富的模板和场景库。您可以使用您的标志和颜色自定义品牌控制，从强大的媒体库中整合素材，并精确管理纵横比调整和导出，以适应不同平台。
HeyGen是否提供简化视频自动化和全球覆盖的功能？
是的，HeyGen支持高级视频自动化，以简化宣传视频和营销视频的创建。其多语言支持，结合自动字幕和说明，确保您的内容轻松覆盖全球观众。