AI客户入职视频制作工具：简化新用户旅程
快速生成有影响力的入职视频，以提高客户参与度和保留率，由HeyGen创新的文本转视频功能提供支持。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个60秒的个性化视频入职指南，针对需要快速产品教程的现有用户。采用时尚现代的视觉美学和直接有帮助的语气，通过HeyGen的文本转视频功能自动生成脚本，清晰简洁地解释复杂功能，并辅以精准的字幕。
开发一个30秒的教学视频，面向新员工，介绍一个重要的内部系统。采用专业且结构化的视觉风格和易于跟随的解说，利用HeyGen的多样化模板和场景高效呈现关键信息，确保这些员工培训视频易于理解且一致。
为希望通过虚拟入职视频提升新员工体验的企业制作一个40秒的动态宣传视频。展示鼓舞人心且高质量的视觉呈现，使用HeyGen的纵横比调整和导出功能，以最佳方式在各种平台上展示，最终展示如何创建吸引新团队成员的欢迎视频。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何增强个性化视频入职的创意？
HeyGen通过利用AI虚拟形象和丰富的创意资产库，使您能够制作高度吸引人的欢迎视频。您可以轻松地将这些视频与品牌的特定元素相结合，打造独特的客户入职体验。
HeyGen为教学视频提供了哪些创意资产？
HeyGen提供丰富的视频模板、动画角色和全面的媒体库，帮助您制作专业的教学视频。您可以使用我们的文本转视频功能轻松地将文本内容转化为动态视频文档。
我可以使用HeyGen将品牌的视觉识别应用于培训视频吗？
当然可以，HeyGen提供强大的品牌控制功能，允许您将自定义品牌元素（包括标志和颜色）整合到所有员工培训视频中。这确保了所有内容的一致性和专业外观。
HeyGen如何支持为各种平台创建多样化的动画视频？
HeyGen提供多功能的视频创作工具，具有纵横比调整和多样化视频模板等功能，使您可以轻松生成适合LinkedIn等平台的动画视频。这确保了您的内容在任何分享平台上都能得到优化和产生影响。