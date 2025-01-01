AI客户入职视频生成器，打造快速、引人入胜的体验

通过专业视频和AI化身简化新用户体验，确保快速理解并提升参与度。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为SaaS公司开发一段动态的90秒教学视频，旨在实现AI客户入职视频生成过程中的多语言支持。视觉风格应干净且动态，展示多样化的用户界面，同时专业的AI化身传达信息，使用HeyGen的配音生成和纵横比调整与导出功能，有效覆盖全球观众。
示例提示词2
为内部培训部门制作一段全面的2分钟培训视频，专注于为新员工培训视频创建详细的SOPs。该视频应配有稳定、信息丰富的AI配音，伴随详细的屏幕录制和丰富的图形，利用HeyGen的模板和场景以及媒体库/素材支持来增强视觉清晰度并提供引人入胜的内容，可能由AI驱动的自动生成脚本推动。
示例提示词3
设计一段吸引人的45秒宣传视频，面向产品经理，展示如何使用AI客户入职视频生成器轻松定制适合不同客户群体的视频。采用欢快、现代的视觉风格，由友好的AI化身传递简洁的信息，利用HeyGen的AI化身和模板与场景，制作出有影响力的、个性化的客户入职视频，能够引起多样化用户的共鸣。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

AI客户入职视频生成器的工作原理

通过AI轻松创建引人入胜的个性化客户入职视频，确保您的新用户快速理解并采用您的产品。简化您的流程并提升用户体验。

1
Step 1
撰写您的脚本
首先输入您的入职内容。我们的平台利用先进的从脚本到视频技术自动生成初始视频草稿，为您节省宝贵的时间。
2
Step 2
选择您的主持人
从多样化的AI化身库中选择一位作为您的虚拟主持人，为您的入职视频带来人性化的触感和一致的品牌呈现。
3
Step 3
添加您的品牌标识
使用全面的品牌控制整合您公司的独特外观和风格，确保每个入职视频都完美符合您的品牌指南。
4
Step 4
生成并交付
通过多语言的配音生成增强您的视频，然后轻松导出最终的高质量入职视频，准备好供您的客户使用。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

通过客户成功视频建立信任

将引人入胜的AI生成客户成功故事整合到您的入职中，以建立信心并展示价值。

background image

常见问题

HeyGen如何简化AI客户入职视频的创建？

HeyGen利用先进的AI视频平台将脚本转化为专业、引人入胜的客户入职视频。用户可以轻松地从脚本生成文本到视频，使用AI化身，并添加高质量的AI配音，简化整个制作过程。

HeyGen创建的视频有哪些自定义选项？

HeyGen提供广泛的自定义选项，包括品牌控制以整合您的标志和品牌颜色。用户可以从各种视频模板中选择，添加来自库的自定义媒体，并通过纵横比调整来优化适合不同平台的内容。

HeyGen能否制作多语言的入职和培训视频？

是的，HeyGen支持多语言功能，适用于客户入职和员工培训视频。这包括生成多种语言的配音并自动添加字幕，确保您的内容具有全球可达性和共鸣性。

HeyGen是否促进高效的团队协作和视频制作？

HeyGen旨在实现无缝协作，允许团队在视频项目上从脚本到最终导出有效地协作。平台的端到端视频生成能力显著节省时间，使得引人入胜的视频能够快速创建和分发。