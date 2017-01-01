AI课程生成器：更快设计课程

通过我们的AI课程生成器简化课程创建并生成课程大纲。利用HeyGen的动态AI虚拟形象提升学习效果。

制作一个引人入胜的30秒视频，专为忙碌的教育工作者设计，展示AI课程生成器如何简化他们的课程计划。视觉风格应明亮现代，快速切换在一个沮丧的教师和一个放松的教师之间，并配以鼓舞人心的欢快配乐。利用HeyGen的文本转视频功能，将教育内容创意无缝转换为引人入胜的视觉叙事。

示例提示词1
制作一个精致的45秒视频，面向电子学习开发者和培训经理，展示课程大纲和个性化学习路径的精准创建。该视频应采用简洁、专业的美学风格，配以流畅的过渡和清晰的信息解说。HeyGen的AI虚拟形象将传递关键优势，使复杂信息变得易于理解和引人入胜。
示例提示词2
开发一个有影响力的60秒视频，针对企业培训环境中的人力资源专业人士和L&D专家，展示先进课程设计的战略优势。视觉呈现应动态且具有企业风格，使用信息图表和专业库存视频来强调效率和成果，并配以权威的解说。利用HeyGen的解说生成功能，创造出具有说服力的叙述，突出工具的变革力量。
示例提示词3
为在线课程讲师和内容创作者制作一个简洁的30秒视频，突出AI课程创建的速度和多功能性，包括互动测验的整合。视觉方法应快速且充满活力，使用鲜艳的色彩和快速的文字动画，配以热情的音频语调。使用HeyGen的模板和场景快速组装一个视觉吸引力强且信息丰富的宣传片。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

AI课程生成器的工作原理

通过我们的智能AI轻松设计全面的课程大纲和学习路径，简化教育工作者和企业培训的课程创建过程。

1
Step 1
创建您的课程设计
首先输入您的核心主题和学习目标，利用我们的AI生成全面的初始课程设计。
2
Step 2
完善课程大纲
利用AI驱动编辑器自定义和增强生成的课程大纲，调整模块、内容流和深度。
3
Step 3
添加评估和测验
使用AI测验生成器集成互动评估，轻松构建测验和其他评估方法。
4
Step 4
导出到学习平台
完成您的课程并以多种格式导出，准备与您选择的学习平台无缝集成。

使用案例

在教育中澄清复杂主题

利用HeyGen将AI课程生成器生成的密集课程大纲转化为易于理解且视觉吸引力强的视频内容，适用于任何复杂主题。

常见问题

HeyGen如何支持教育工作者创建引人入胜的课程内容？

HeyGen通过AI虚拟形象和文本转视频功能，帮助教育工作者将课程设计和课程计划转化为动态的电子学习体验。它简化了高质量教育视频的创建，使内容在各种学习平台上更易于访问和引人入胜。

HeyGen是否提供快速从现有课程大纲开发培训模块的工具？

是的，HeyGen通过允许用户快速将课程大纲转换为专业视频课程，显著加速了AI课程创建。使用预设计模板和自定义品牌控制，您可以轻松添加解说生成，个性化企业培训材料。

HeyGen提供哪些功能来增强教育视频的可访问性和多功能性？

HeyGen提供自动字幕和说明等关键功能，确保所有学习者的可访问性，支持个性化学习路径。其强大的媒体库和纵横比调整功能允许创建适合各种平台的多功能视频，补充测验和评分标准等元素。

HeyGen如何简化整体课程内容创建过程？

HeyGen通过AI虚拟形象和AI驱动编辑器，直接从脚本生成专业视频内容，显著减少了制作时间和复杂性。直观的平台结合可定制的模板，使视频创建高效且简单。