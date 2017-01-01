AI危机更新生成器：快速且清晰的沟通
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设想一个60秒的教学视频，专为市场营销和传播经理量身定制，展示在突发事件中保持信息一致性的力量。视频应包含简洁、信息丰富的图形和积极但严肃的语调，由HeyGen的专业AI虚拟形象呈现，并配有字幕/说明以提高可访问性。
制作一个简洁的30秒视频，面向风险管理官员和法律团队，展示如何通过有效的情景生成为潜在事件（如产品召回或数据泄露）做好积极准备。视觉风格应严肃且具有战略性，使用HeyGen的媒体库/库存支持中的情景式库存视觉素材，并配合专业模板中的模板和场景，伴随冷静、专业的旁白。
开发一个75秒的深刻视频，面向小企业主和公关顾问，解释智能内容创作如何在关键业务时刻帮助保护声誉并将损害降到最低。风格应具同情心，专注于问题解决，使用专业且令人安心的视觉元素，利用HeyGen的纵横比调整和导出功能优化适用于各种平台，快速从脚本到视频构建。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何增强企业的危机管理？
HeyGen通过将紧急更新转化为专业且一致的信息，帮助企业在危机中实现快速响应。利用AI虚拟形象和从脚本到视频的功能，公司可以快速生成透明的信息，以在各种沟通渠道中将损害降到最低并保护其声誉。
HeyGen可以生成哪些类型的AI危机沟通？
HeyGen作为AI危机沟通生成器，能够快速创建产品召回或数据泄露等情景的重要更新。用户可以利用从脚本到视频和语音生成功能快速制作专业、准备充分的视频内容。
HeyGen是否有助于危机中的准备和保护利益相关者？
当然。HeyGen通过允许团队提前创建模板化的沟通资产和基于情景的视频信息来支持危机准备。这有助于确保透明的信息，并通过在突发事件中保持强大的品牌声誉来保护利益相关者的信心。
HeyGen能否在紧急危机更新中保持品牌一致性？
是的，HeyGen确保信息一致性并在快速响应场景中维护品牌完整性。其强大的品牌控制功能允许企业整合其标志、颜色和特定的视觉元素，确保所有危机更新都专业并建立信任。