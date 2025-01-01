AI创意宣传视频制作工具：即时生成惊艳视频

使用我们的AI创意宣传视频制作工具，通过直观的模板和场景轻松生成定制宣传视频，瞬间产生影响。

不喜欢结果？
试试这些提示。

示例提示词1
为小企业主和内容创作者开发一个90秒的动态演示视频，帮助他们提升社交媒体影响力。该视频应具有明亮、充满活力的视觉风格，快速剪辑和欢快的免版税音乐，展示生成惊艳宣传视频的简便性。核心信息围绕利用HeyGen多样化的“AI化身”即时将脚本变为现实，使高级视频制作变得快捷易行。
示例提示词2
制作一个2分钟的教学演练视频，专为企业培训师和电子学习开发者设计，详细介绍制作引人入胜的教育内容的过程。视觉和音频风格应干净、专业且信息量大，重点是屏幕录制和人声旁白。视频强调HeyGen精准的“语音生成”工具结合其直观的AI视频编辑器，如何简化高质量培训模块的创建，无需昂贵的工作室设备。
示例提示词3
制作一个45秒的活力展示视频，面向希望创建有影响力产品视频的电商品牌和产品营销人员。视觉美学应丰富多彩且引领潮流，展示多样化的产品镜头和现代背景音乐。此提示强调HeyGen广泛的“模板和场景”如何让用户快速定制和品牌化宣传视频，实现跨多个平台的快速内容部署。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

AI创意宣传视频制作工具的工作原理

使用AI驱动的工具轻松制作引人注目的宣传视频。高效生成惊艳的视频广告和社交媒体内容。

1
Step 1
创建您的脚本
首先输入您的文本。我们的AI驱动工具会立即将您的文字转换为动态场景，形成视频的基础。
2
Step 2
选择一个模板
从众多专业视频模板中选择。这些预设计的布局为您的项目提供了一个精致的起点。
3
Step 3
应用您的品牌
通过使用我们的品牌控制确保您的视频独具特色。轻松应用您的标志、品牌颜色和字体，创建为您的品牌定制的外观。
4
Step 4
生成并导出
一切就绪后，立即生成您的视频。以各种纵横比选项导出您的高质量作品，准备好适用于任何平台。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

展示客户成功和产品价值

轻松制作引人入胜的AI视频，突出客户成功故事并有效展示产品价值给潜在客户。

常见问题

HeyGen如何简化宣传视频的制作？

HeyGen的AI视频编辑器提供直观的拖放界面，使制作高质量宣传视频变得简单。您可以利用广泛的视频模板和AI驱动的工具，立即生成视频并拥有显著的创意控制。

HeyGen能否从文本创建AI驱动的宣传内容？

当然可以。作为先进的AI创意宣传视频制作工具，HeyGen允许您直接将文本转化为引人注目的视频，使用逼真的AI化身和人声旁白。我们的从脚本到视频功能高效地简化了内容制作。

我的宣传视频有哪些品牌化选项？

HeyGen使您能够创建为您的品牌定制的宣传视频，提供全面的品牌控制，包括标志和颜色。这确保您的视频广告和产品视频在所有平台上与公司形象完美契合，例如社交媒体。

HeyGen是在线编辑器吗？它提供哪些媒体功能？

是的，HeyGen是一个强大的在线编辑器，提供丰富的媒体库和素材支持，以增强您的宣传视频。您可以轻松添加字幕/说明文字，并利用纵横比调整以适应各种平台，确保您的内容始终看起来专业。