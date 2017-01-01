AI创意视频生成器：将文字转化为视觉
从您的脚本生成令人惊叹的4K解释和营销视频，由先进的旁白生成技术驱动。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为营销专业人士和个体创业者开发一个时长45秒的营销视频，强调AI生成的高质量视频在活动中的强大作用。视觉和音频风格应是专业且有说服力的，展示一个自信的AI化身介绍关键优势。展示“AI化身”和“旁白生成”的结合效用，无需复杂的工作室设置即可制作引人注目的营销视频。
为教育工作者和产品经理设计一个简洁的60秒解释视频，旨在阐明复杂主题。采用干净的插图动画风格，配以清晰、权威但又引人入胜的旁白。该视频应利用“模板和场景”来逻辑地构建内容，并使用“字幕/说明”来增强可访问性，为用户提供前所未有的叙述创作控制。
制作一个吸引人的20秒社交媒体广告，专为希望提升在线影响力的网红和品牌建设者量身定制。视觉风格应是快节奏和时尚的，利用动态剪辑和流行背景音乐，配以年轻、充满活力的旁白。强调HeyGen的“媒体库/素材支持”和“纵横比调整和导出”如何赋能创作者快速生成适合任何平台的高影响力AI视频生成器内容。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何作为AI创意视频生成器来制作高质量内容？
HeyGen通过先进的AI创意视频生成器赋能用户，将文字提示和脚本转化为令人惊叹的高质量视频。您可以完全掌控创意，从多样的AI化身和自然旁白中选择，以完美传达您的信息。
使用HeyGen平台创建AI文字转视频是否容易？
是的，HeyGen让AI文字转视频的创建变得异常简单高效。只需输入您的脚本，选择一个AI化身，HeyGen就会生成您的专业视频，大大简化您的内容制作。
HeyGen能帮助我生成专业的营销视频和解释视频吗？
当然，HeyGen是制作引人注目的营销视频和解释视频的理想AI视频生成器。凭借多样的模板和强大的品牌控制，您可以快速制作出适合社交媒体和各种平台的精美内容。
HeyGen在视频编辑方面提供了什么样的创意控制和分辨率？
HeyGen为您的视频项目提供广泛的创意控制，包括支持4K分辨率导出以确保卓越的质量。我们的AI视频编辑器允许您微调每个细节，从化身表情到背景元素，打造真正专业的效果。