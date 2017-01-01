AI创意视频生成器：将文字转化为视觉

想象一个充满活力的30秒视频，目标是新兴内容创作者和小企业主，展示一个AI创意视频生成器如何让制作变得无缝。视觉风格应是欢快和现代的，配以动态的动态图形，并辅以充满活力的旁白。突出“从脚本到视频”的功能，展示如何轻松将想法转化为引人入胜的内容，证明其使用极其简单。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为营销专业人士和个体创业者开发一个时长45秒的营销视频，强调AI生成的高质量视频在活动中的强大作用。视觉和音频风格应是专业且有说服力的，展示一个自信的AI化身介绍关键优势。展示“AI化身”和“旁白生成”的结合效用，无需复杂的工作室设置即可制作引人注目的营销视频。
示例提示词2
为教育工作者和产品经理设计一个简洁的60秒解释视频，旨在阐明复杂主题。采用干净的插图动画风格，配以清晰、权威但又引人入胜的旁白。该视频应利用“模板和场景”来逻辑地构建内容，并使用“字幕/说明”来增强可访问性，为用户提供前所未有的叙述创作控制。
示例提示词3
制作一个吸引人的20秒社交媒体广告，专为希望提升在线影响力的网红和品牌建设者量身定制。视觉风格应是快节奏和时尚的，利用动态剪辑和流行背景音乐，配以年轻、充满活力的旁白。强调HeyGen的“媒体库/素材支持”和“纵横比调整和导出”如何赋能创作者快速生成适合任何平台的高影响力AI视频生成器内容。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

AI创意视频生成器如何工作

使用我们直观的AI创意视频生成器，将您的想法轻松转化为专业的高质量视频，设计速度和创意影响力。

1
Step 1
创建您的脚本
首先输入或粘贴您的脚本。我们的平台会自动将您的“文字提示”转换为初始视频场景，简化您的工作流程。
2
Step 2
选择您的化身
从多样的逼真“AI化身”中选择一个来代表您的品牌，并通过引人入胜的表情传达您的信息，给予您“创意控制”。
3
Step 3
增强音频效果
通过添加丰富的音频来提升视频的影响力。利用我们的“旁白生成”功能为您的脚本配音，增强整体“视频编辑”体验。
4
Step 4
导出您的视频
生成完整视频，选择理想的“纵横比调整和导出”选项，下载您令人惊叹的“AI生成的高质量视频”，准备分享。

常见问题

HeyGen如何作为AI创意视频生成器来制作高质量内容？

HeyGen通过先进的AI创意视频生成器赋能用户，将文字提示和脚本转化为令人惊叹的高质量视频。您可以完全掌控创意，从多样的AI化身和自然旁白中选择，以完美传达您的信息。

使用HeyGen平台创建AI文字转视频是否容易？

是的，HeyGen让AI文字转视频的创建变得异常简单高效。只需输入您的脚本，选择一个AI化身，HeyGen就会生成您的专业视频，大大简化您的内容制作。

HeyGen能帮助我生成专业的营销视频和解释视频吗？

当然，HeyGen是制作引人注目的营销视频和解释视频的理想AI视频生成器。凭借多样的模板和强大的品牌控制，您可以快速制作出适合社交媒体和各种平台的精美内容。

HeyGen在视频编辑方面提供了什么样的创意控制和分辨率？

HeyGen为您的视频项目提供广泛的创意控制，包括支持4K分辨率导出以确保卓越的质量。我们的AI视频编辑器允许您微调每个细节，从化身表情到背景元素，打造真正专业的效果。