使用AI创意生成器释放创造力
轻松生成令人惊叹的数字艺术和创意项目。HeyGen的AI化身将您的愿景变为现实，使内容创作变得简单。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
对于寻求创新方式来可视化概念的内容创作者和营销人员来说，这段45秒的视频展示了AI图像生成器的强大功能。通过精致专业的美学和清晰简洁的旁白，它展示了如何快速将复杂的创意项目想法转化为有影响力的视觉效果，并通过HeyGen高效的旁白生成功能得到增强。
在这段为设计师和艺术家设计的60秒视频中，探索艺术风格的无限世界，满足对实验的渴望。见证从文本描述到多样化视觉输出的无缝转变，使用文本转图像生成器，呈现出视觉丰富的图像和深思熟虑的沉浸式配乐。由HeyGen驱动的引人入胜的AI化身将引导您完成这段旅程，展示现代数字艺术创作的多样性。
通过这段15秒的提示，快速释放您的创造力，适合AI工具的新用户和对有效提示工程感兴趣的人。这段节奏快、视觉动态的视频，配有俏皮活泼的音乐，快速展示了精心设计的提示如何提升您的创意输出。利用HeyGen的多功能模板和场景构建您自己的引人入胜的演示，并分享您的AI驱动见解。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助内容创作者进行创意项目？
HeyGen作为一个强大的AI创意生成器，帮助用户轻松将想法转化为引人入胜的视频内容。它利用先进的AI工具简化整个创意过程，使专业视频生成对内容创作者来说触手可及。
HeyGen能否将书面脚本转化为引人入胜的视频内容？
是的，HeyGen在文本转视频生成方面表现出色，允许用户轻松将脚本转化为动态视频，配有逼真的AI化身。这一功能对于高效的内容创作和多样化的创意项目至关重要。
HeyGen提供哪些定制选项以维护品牌形象？
HeyGen提供广泛的品牌控制选项，包括集成您的标志和选择品牌特定颜色，确保数字艺术和视频输出的一致性。这一功能对于内容创作者在创意项目中实现统一的视觉呈现至关重要。
HeyGen是否包含增强视频的旁白和字幕功能？
当然。HeyGen支持专业视频生成，集成了旁白生成和自动字幕/说明。这些AI工具显著提升了创意项目的质量和可访问性，确保更广泛的传播。