制作一个45秒的引人注目的宣传片，针对内容创作者和在线教练，展示如何通过“AI课程创建器”快速启动新模块。视频应具有充满活力、现代的视觉风格，配以欢快的背景音乐，强调HeyGen的“模板和场景”如何简化设计过程，快速制作出有影响力的学习片段。
为小企业主和人力资源部门开发一个30秒的社交媒体广告，展示生成简短、信息丰富的“AI视频生成器”内容用于员工入职的简便性。视觉风格应友好易接近，配以清晰易读的“字幕/说明”，展示如何轻松将书面指令转化为动画解说。
为市场团队和电子学习开发者创建一个60秒的企业产品概述，解释“AI课程视频生成器”在可扩展内容制作中的强大功能。视觉美学应时尚专业，利用多样化的“媒体库/素材支持”配以成熟的声音，展示HeyGen的“纵横比调整和导出”如何实现跨平台的内容再利用。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化AI课程视频的创建？
HeyGen通过其先进的从脚本到视频生成器，将脚本转化为引人入胜的内容，帮助您高效创建高质量的AI课程视频。凭借丰富的模板库，HeyGen简化了教育工作者和L&D团队的整个AI视频创建过程。
HeyGen为培训视频提供了哪些创新的视频创建工具？
HeyGen提供了专为制作有影响力的培训视频而设计的尖端视频创建工具。这些工具包括可定制的AI化身和自然听感的AI旁白，全部由先进的生成式AI技术驱动。
HeyGen能否利用AI化身制作动态的AI生成视频？
当然可以，HeyGen擅长整合逼真的AI化身来制作动态且引人入胜的AI生成视频。这些化身可以让您的脚本栩栩如生，增强您教育材料的视觉吸引力和互动潜力。
HeyGen是否支持多语言AI旁白？
是的，HeyGen支持超过140种语言的AI旁白，使您能够通过从脚本到视频生成的内容触及全球观众。这种广泛的语言支持确保您的教育培训视频在全球范围内都能被访问和有效。