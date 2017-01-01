AI课程宣传生成器：快速创建引人入胜的视频
通过将脚本转化为引人入胜的视频，轻松制作高质量的课程宣传。
想象一个45秒的教学视频，面向教育工作者和在线学习开发者，展示使用HeyGen进行“在线课程创建”的无缝工作流程。视频应采用简洁、专业的美学风格，生成清晰、权威的配音，突出模板和场景如何简化高质量培训内容的开发，展示HeyGen作为“AI视频生成器”的直观平台。
为小企业主和人力资源部门开发一个60秒的引人入胜的解释视频，展示HeyGen作为“互动课程”的终极“AI课程创建者”。视觉和音频风格应温暖且具有说服力，结合多样的媒体库/素材支持和富有表现力的AI虚拟人，以及清晰的字幕/说明文字，突出关键优势并简化复杂概念，使课程开发对每个人都易于访问。
展示如何将“视频脚本”转化为一个精美的“宣传视频制作器”宝石，在一个30秒的快速教程中，目标是内容营销人员和独立课程讲师。视频应具有快速、引人注目的视觉效果，充满活力的背景音乐，以及简洁、热情的AI声音，强调HeyGen的“从脚本到视频”和“纵横比调整和导出”功能，以实现快速、多平台的部署。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化在线课程创建的AI视频生成？
HeyGen简化了在线课程宣传和电子学习内容的引人入胜的视频创建。利用强大的AI视频生成器功能，将您的视频脚本高效地转化为专业、高质量的课程内容。
HeyGen能帮助我创建引人入胜的培训课程视频吗？
当然可以。HeyGen作为AI课程创建者，能够轻松地让您制作动态的培训课程。利用我们多样的培训视频模板和AI配音，构建吸引学习者的视频内容。
我可以使用什么样的AI虚拟人来增强我的课程宣传？
HeyGen提供多种逼真的AI虚拟人生成选项，允许您为课程宣传制作真人代言人视频。通过自定义品牌控制，整合您品牌的独特身份，确保一致且专业的外观。
HeyGen如何将我的书面视频脚本转化为引人入胜的视频？
HeyGen的创新平台将您的书面视频脚本转化为引人入胜的视频，配有逼真的AI虚拟人和动态场景。这一功能使您能够从文本创建高质量的电子学习内容和有效的课程宣传材料。