AI企业视频生成器：快速创建专业视频
通过先进的从脚本到视频功能，瞬间将脚本转化为高质量的企业视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个45秒的社交媒体广告，面向社交媒体经理和内容创作者，突出使用AI视频制作工具轻松创建有影响力的社交媒体视频。采用动态和时尚的视觉美学，明亮的色彩和快速剪辑，搭配现代背景音乐和热情的旁白，展示HeyGen的模板和场景以及纵横比调整和导出如何赋予创意灵活性。
制作一个60秒的教学视频，专为人力资源部门和企业培训师设计，说明AI视频平台在生成多语言培训内容方面的优势。视觉风格应简洁且信息丰富，使用友好和亲切的语调，配以平和的背景音乐和专业的旁白，利用HeyGen的语音生成和字幕/字幕功能实现全球覆盖和可访问性。
想象一个30秒的创新产品说明视频，面向产品营销人员和企业家，展示AI文本到视频生成器可能的创意控制。该视频应具有流畅、未来感的视觉设计，复杂的动态图形和电子配乐，配以精准的旁白，突出使用HeyGen的媒体库/库存支持和AI化身来个性化信息。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何在视频制作中赋予创意控制权？
HeyGen是一个先进的AI视频生成器，为用户提供广泛的创意控制。您可以利用AI化身、各种语音和AI驱动的模板，轻松制作专业的动画视频。该平台简化了从脚本到最终视频的创作过程。
HeyGen能将文本转化为引人入胜的视频吗？
当然可以，HeyGen作为AI文本到视频生成器表现出色，允许您将脚本转换为动态视频。此功能非常适合快速生成培训内容、社交媒体视频或销售支持材料，而无需复杂的视频编辑工具。
HeyGen提供哪些类型的AI化身？
HeyGen提供多种逼真的AI化身，您可以自定义以代表您的品牌或信息。这些AI化身与语音和多语言支持无缝集成，增强了企业视频的影响力。
我可以将HeyGen AI视频平台用于哪些用途？
HeyGen AI视频平台用途广泛，是各种需求的理想AI企业视频生成器，包括员工培训、销售支持和营销活动。其AI驱动的功能简化了专业级视频内容的创建，适用于多种应用。