AI企业信息生成器：统一品牌声音
使用HeyGen强大的品牌控制功能自动化和个性化您的企业信息，以确保一致的品牌体验。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
观看这段为客户服务团队和公关专业人士设计的45秒动态视频，特色是引人入胜的AI化身和友好、清晰的声音。了解如何即时将文本休闲化以适应社交媒体，或将文本正式化以适应官方声明，确保信息的适当性，同时利用HeyGen强大的AI化身传递多样化的沟通内容。
通过这段为忙碌的高管和沟通专家量身定制的60秒视频提升您的沟通效率。通过现代、简洁的动画和权威的旁白，学习如何轻松扩展文本以用于详细报告，或缩短文本以用于有影响力的摘要，所有这些都由HeyGen的集成语音生成功能提供支持。
在这段为小企业主和社交媒体经理设计的充满活力的30秒视频中点燃您的创作过程。视频展示了视觉上吸引人的场景和活泼的配乐，探索如何通过智能文本生成轻松进行内容创作，利用HeyGen的多样化模板和场景从您的灵感信息中制作出令人惊叹的视觉效果。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何通过AI视频生成增强企业信息传递？
HeyGen使您能够轻松地将AI生成的文本转化为引人入胜的企业视频。我们的平台作为一个高效的AI企业信息生成器，将您的脚本转化为精美的视觉内容，配以AI化身和旁白，简化您的内容创作过程。
HeyGen能否帮助在所有视频沟通中保持一致的品牌声音？
当然可以。HeyGen通过允许您在每个视频中建立和保持统一的语调和风格来支持您的一致品牌体验。借助内置的品牌控制功能和微调脚本语调的能力，HeyGen确保您的一致品牌声音在所有AI生成的视频中保持连贯。
HeyGen提供哪些AI功能来加速视频内容创作？
HeyGen利用生成式AI显著提高视频制作效率。从初始脚本概念到最终视频输出，我们的平台帮助您更快地制作专业视频，加速整体内容创作流程。
HeyGen的AI如何帮助完善和调整视频脚本？
HeyGen的AI工具提供多功能的文本操作功能，以完善您的视频脚本。您可以轻松扩展文本以获得更多细节，缩短文本以求简洁，或调整正式程度以使文本休闲化或正式化，确保您的信息始终准确无误。