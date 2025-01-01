AI企业公告视频制作器：即时专业视频
将您的脚本瞬间转化为引人入胜的专业视频。我们的文本到视频功能让全球团队的企业公告变得轻松。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一段60秒的营销视频，面向潜在客户展示新产品功能。视觉风格应充满活力和吸引力，结合生动的素材视频和屏幕文字突出关键优势，并配以现代欢快的背景音乐。利用HeyGen的从脚本到视频功能，高效生成叙述，将您的营销信息转化为引人注目的AI视频制作，吸引注意力。
制作一段30秒的内部沟通视频，面向部门负责人，宣布即将开展的公司范围内的计划。这个AI企业公告视频应保持简洁而精致的视觉美感，使用预设计模板快速传达复杂信息，并配有专业旁白。重点使用HeyGen的模板和场景，确保品牌一致性和快速交付，使其成为有影响力的沟通作品。
为全球观众开发一段45秒的社交媒体公告，庆祝公司里程碑。视频应具有包容性和生动的视觉风格，结合多样化的素材媒体和清晰的字幕以确保可访问性。使用HeyGen的字幕/字幕功能，有效地将信息本地化到多个地区，确保您的专业视频广泛共鸣并清晰传达成就。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何通过AI简化专业视频制作？
HeyGen通过先进的AI技术使用户能够轻松制作专业视频。我们的平台利用AI化身和文本到视频技术，快速高效地将您的脚本转化为引人入胜的视觉内容，适用于各种需求，如营销视频或企业公告。
HeyGen为品牌提供了哪些创意定制选项？
HeyGen提供广泛的品牌控制选项，允许您整合您的标志、品牌颜色，并使用可定制的模板，确保每个视频都能反映您独特的品牌形象。您还可以使用我们的媒体库和素材视频来增强您的专业视频。
HeyGen能否支持面向全球观众的视频本地化？
当然可以。HeyGen支持多语言功能的本地化，提供超过140种语言的语音生成。此功能结合自动字幕和从脚本到视频的功能，使制作培训视频或营销视频以适应多元化的全球观众变得简单。
HeyGen的AI视频制作器如何增强团队协作？
HeyGen通过提供一个直观的AI视频制作器简化团队协作，多个用户可以参与项目。我们的平台配备AI视频代理，支持高效的视频制作和轻松分享，非常适合内部沟通、社交媒体公告或任何基于团队的视频制作。