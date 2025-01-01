您的AI企业公告视频生成器，打造影响力
利用先进的文本转视频功能，将普通文本转化为引人入胜的企业视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为开发人员和IT解决方案架构师开发一个90秒的技术说明视频，展示如何利用HeyGen的文本转视频和脚本转视频功能将复杂文档转换为引人入胜的视频。视频应具有时尚现代的视觉美感，结合技术图表和冷静、信息丰富的音频，并配以精确的字幕/说明。
制作一个针对企业集成专家的2分钟教学视频，详细说明如何通过API无缝集成像HeyGen这样的AI视频平台以实现自动化内容生成。采用解释性视觉风格，屏幕上显示代码片段和专业语音，利用HeyGen的媒体库/素材支持增强视觉示例，并展示各种平台的纵横比调整和导出。
为产品经理和技术支持负责人设计一个45秒的产品更新公告，展示使用HeyGen多样化的AI化身和预设计模板及场景的新功能。视频应保持引人入胜、直截了当的视觉风格，音频欢快而清晰，强调快速内容创建以用于内部沟通。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化企业的视频编辑？
HeyGen作为一个先进的AI视频平台和AI视频编辑器，通过将脚本转化为视频来简化创作过程。您可以轻松地从普通文本生成专业视频，使其成为满足各种企业需求的高效AI企业公告视频生成器。
我可以在HeyGen中使用哪种AI化身？
HeyGen提供多样化的高质量AI化身，可以根据您的品牌进行定制。这些AI化身与我们的AI视频生成器无缝集成，为任何内容提供引人入胜且栩栩如生的演示。
HeyGen可以将我的品牌资产融入视频中吗？
当然可以。HeyGen提供强大的品牌控制功能，允许您将品牌资产（如标志和品牌颜色）无缝集成到视频中。这确保每个视频都与您的企业形象完美契合。
HeyGen是否提供国际视频本地化功能？
是的，HeyGen支持全面的本地化功能，以覆盖全球观众。您可以生成带有各种语音解说的视频，并自动添加字幕/说明，使您的内容在全球范围内更具吸引力和可访问性。