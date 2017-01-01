AI建筑生成器：更快设计您的未来建筑
通过AI建筑生成器提升建筑设计。使用简单的文本提示实现快速3D渲染、设计自动化和显著的时间节省。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
对于房地产开发商和潜在房主，这段60秒的视频展示了生成设计在创建逼真住宅平面图和引人入胜的虚拟导览中的变革潜力。见证2D布局与惊艳3D渲染之间的流畅过渡，配以AI化身的专业旁白，展示HeyGen如何提升物业可视化和客户参与度。
在这段30秒的视觉盛宴中，探索AI建筑生成器如何为建筑学学生和先锋设计师展示建筑设计的未来。见证快速剪辑展示多样的现代建筑风格和高耸的摩天大楼，通过流畅的图形和充满活力的音乐展示令人难以置信的风格探索，一切都通过HeyGen的灵活模板和场景轻松实现。
在这段40秒的信息视频中，释放无限的设计创意流和设计元素的复杂定制，专为有抱负的建筑师和DIY家庭装修者量身定制。视觉风格采用互动、用户友好的界面，配以直接在HeyGen中生成的欢快和鼓舞人心的旁白，展示无缝的建筑图像生成。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何增强AI生成的建筑设计展示？
HeyGen允许您将静态3D渲染和虚拟导览转化为动态视频展示。利用AI化身解释您的生成AI设计，展示室内和室外设计元素，并通过专业旁白和可定制场景将您的建筑理念变为现实。这显著提升了客户和利益相关者的创造力和参与度。
我可以用HeyGen进行建筑设计沟通的创意方式有哪些？
使用HeyGen，您可以轻松生成各种设计概念和项目提案的视频说明。利用文本转视频功能阐述您的设计理念，展示不同的建筑风格，甚至演示住宅平面图，促进更好的理解和实验。
HeyGen是否能与现有的建筑设计工作流程集成以节省时间？
HeyGen简化了引人入胜的设计展示的创建，显著减少了传统视频制作所花费的时间。通过使用AI化身和自动旁白生成，建筑师和设计师可以快速将文本提示转化为专业视频，为更具创造性的建筑设计工作和实验腾出宝贵时间。
HeyGen能否帮助定制和品牌化我的建筑项目视频？
当然可以。HeyGen提供强大的品牌控制，允许您将您的标志、品牌颜色和特定视觉风格融入到您的设计视频中。这确保了所有建筑图像生成、3D渲染和项目提案的一致和专业展示，增强整体设计结构。