Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个动态的90秒视频，面向人力资源经理和培训专家，展示如何为员工入职培训创建引人入胜的视频内容。视觉和音频风格应现代且友好，利用多样化的AI化身在虚拟办公室环境中，以友好、对话的语气进行展示。演示HeyGen的AI化身如何为关键的初始培训带来人性化的触感，促进更具吸引力和记忆性的学习体验。
制作一个详细的2分钟视频，面向跨国公司和法律部门，说明创建符合SOC 2和GDPR标准的多语言视频的重要性。视觉风格应全球化且专业，展示世界地图和安全数据图标，屏幕上显示多种语言选项。强调HeyGen强大的旁白生成功能，确保在不同语言区域中传递一致且合法的消息。
设计一个简洁的45秒视频，面向中小企业和学习与发展部门，展示各种培训需求的端到端视频生成的简便性。视觉风格应简洁高效，快速无缝的过渡展示HeyGen的用户友好界面和预设模板。突出使用HeyGen的模板和场景如何加速内容创建，使即使是非专业人士也能快速制作高质量的培训材料。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何促进AI合规培训视频的创建？
HeyGen通过将脚本转化为引人入胜的视觉内容，使用户能够快速制作高质量的“AI合规培训视频”。利用“AI化身”和“从文本到视频”技术，您可以确保信息的一致性和内容的高效更新，使其成为理想的“AI合规培训视频生成器”。
HeyGen提供哪些技术功能以实现高效的AI视频生成？
HeyGen的“AI视频生成器”提供了强大的技术功能，包括先进的“AI旁白”、自动“字幕和字幕翻译”，以及全面的“创意引擎”。这些工具简化了从脚本到最终导出的“端到端视频生成”过程。
HeyGen能否生成多语言视频并与现有的LMS平台集成？
是的，HeyGen支持使用多样化的AI声音创建“多语言视频”，使您能够有效地覆盖全球员工。为了实现无缝部署，HeyGen设计支持“LMS集成”系统，简化了“企业学习”的内容分发和跟踪。
AI化身和从文本到视频的功能如何增强我的引人入胜的视频内容？
HeyGen的动态“AI化身”提供了一致且专业的屏幕呈现，而我们的“从文本到视频”功能可以快速将书面脚本转换为精美的视频。这种强大的组合使您能够轻松定制并创建高度“引人入胜的视频内容”，用于“员工入职培训”和“技术培训”。