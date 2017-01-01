AI社区更新生成器：立即提升参与度
创建动态、可更新的社区公告。使用HeyGen的从脚本到视频功能，轻松将脚本转化为引人入胜的视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为小企业主和营销专业人士开发一个30秒的动态视频，展示AI营销活动生成器的强大功能。使用快速剪辑、鲜艳的图形和充满活力的背景音乐，配以清晰简洁的旁白。该视频应突出HeyGen的“模板和场景”，展示如何快速组装和定制引人注目的营销视频以适应各种活动。
制作一个60秒的说明视频，面向内容创作者和社交媒体经理，详细介绍AI内容工具的全面优势。视觉风格应引人入胜且信息丰富，结合屏幕共享片段，展示强大的文案生成能力，由自信的AI化身语音传达。展示HeyGen的“AI化身”功能，作为轻松内容制作的代表。
为非营利组织和社区组织者设计一个40秒的专业且信息丰富的视频，重点介绍AI社区资源目录生成器。视觉色调应温暖宜人，使用清晰的信息图表和温和、令人安心的旁白，传达易用性和更新的重要性。利用HeyGen的“语音生成”功能，展示如何轻松实现清晰、一致的消息传递，以支持重要的社区资源。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化创意营销活动的视频制作？
HeyGen通过AI化身和语音合成将脚本转化为专业视频，非常适合提升您的营销活动。我们可定制的模板简化了整个视频生成过程，使其高效且有影响力。
HeyGen可以帮助我快速有效地生成哪些内容？
HeyGen是一个强大的AI内容工具，利用AI化身和从脚本到视频功能生成引人入胜的内容。您可以快速制作各种视频格式，从简短更新到更广泛的营销材料，所有设计都旨在吸引注意力。
HeyGen是否提供视频品牌一致性的定制选项？
当然，HeyGen提供广泛的品牌控制，允许您将徽标和品牌颜色无缝集成到生成的视频中。其用户友好的界面确保轻松定制，传递专业且一致的品牌信息。
HeyGen能否支持为营销策略创建多样化的长篇内容？
是的，HeyGen作为AI营销活动生成器，能够制作从简短更新到全面长篇叙述的各种视频内容。其强大的文案生成能力确保您的营销信息始终引人入胜且表达清晰。