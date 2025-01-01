释放创意：我们的AI云解说视频制作工具

使用我们的AI驱动平台轻松将您的脚本转化为引人入胜的视频，完美适用于销售和营销。

149/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个45秒的教育视频，面向教育工作者、企业培训师和电子学习内容创作者，展示制作复杂主题动画解说视频的简单性。视觉风格应简洁友好，采用虚拟课堂环境中的亲和AI化身，配以平静的背景音乐和温暖的旁白。该视频将突出HeyGen的“AI化身”作为简化角色创建并通过用户友好界面赋予叙述生命的关键功能。
示例提示词2
开发一个30秒的宣传视频，重点介绍解说视频制作工具为自由职业营销人员和创意机构提供的强大定制选项。视觉美学应简洁专业，利用快速剪辑和展示各种模板设计，配以快节奏的器乐曲。强调HeyGen的广泛“模板和场景”如何允许快速项目启动和深度个性化，使其成为满足多样化客户需求的必备工具。
示例提示词3
想象一个90秒的信息视频，专为人力资源部门和学习与发展专家设计，展示AI化身视频在企业培训中的影响。视觉风格应专业且令人放心，描绘AI化身提供简洁、引人入胜的培训模块的场景，配以清晰、权威的专业旁白。该视频应有力地传达HeyGen的“语音生成”功能如何确保所有培训内容的音频质量一致且高质量，简化内容创建并提高参与度。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

AI云解说视频制作工具的工作原理

使用我们的AI驱动平台轻松将您的想法转化为专业解说视频，从脚本到屏幕仅需四个简单步骤。

1
Step 1
粘贴您的脚本
首先将您的脚本粘贴到平台中。我们的从脚本到视频功能将立即为您的解说视频奠定基础，将您的文字转化为文本到视频创建的视觉提示。
2
Step 2
选择您的AI化身
通过从多样化的AI化身库中选择来增强视频的吸引力。这些栩栩如生的演示者将以真实和吸引力传达您的信息，适用于您的AI化身视频。
3
Step 3
添加视觉效果和旁白
从我们的媒体库中整合引人入胜的视觉效果并生成自然的旁白。我们的语音生成功能确保您的信息清晰且专业地传达。
4
Step 4
导出您的视频
对您的创作满意后，轻松导出高质量的解说视频。我们的纵横比调整和导出功能确保其针对任何平台或受众进行优化。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

在社交媒体上吸引观众

.

使用AI生成引人入胜的社交媒体视频和短片，保持观众的参与并扩大您的在线影响力。

background image

常见问题

什么是HeyGen，它如何创建引人入胜的解说视频？

HeyGen是一个AI云解说视频制作工具，能够让用户轻松创建专业的动画解说视频。它是一个强大的AI驱动平台，适用于从学习与发展到销售和营销的各种需求。

HeyGen如何简化AI化身视频的创建？

HeyGen通过文本到视频的创建简化了制作过程，您可以输入脚本并选择AI化身。这个视频制作平台随后生成动态内容，配有旁白和可定制的场景，使脚本到视频的魔法成为现实。

我可以定制HeyGen制作的解说视频以适应我的品牌吗？

当然可以，HeyGen为您的解说视频提供广泛的定制选项。您可以利用各种模板，整合品牌控制如标志和颜色，并使用丰富的媒体库，确保您的动画解说视频完美契合您的品牌形象。

是什么让HeyGen成为用户友好的解说视频制作工具？

HeyGen拥有用户友好的界面，简化了整个解说视频制作过程。其直观的设计和预制模板使任何人都能快速制作高质量的解说视频，而无需高级视频编辑技能。