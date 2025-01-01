AI慈善推广视频制作工具：创建有影响力的视频

轻松将您的使命转化为引人入胜的筹款视频，通过脚本文本转视频，轻松吸引捐赠者。

示例提示词1
开发一个引人入胜的45秒非营利视频，清晰阐述慈善机构的使命，并直接呼吁新志愿者或增加支持。面向社区成员和潜在志愿者，视觉风格应现代简洁，配以引人入胜的图形和信息丰富的语调。利用HeyGen的AI虚拟形象专业且真实地传达信息，使AI视频制作工具成为强大的资产。
示例提示词2
设计一个活力四射的30秒慈善推广视频，用于社交媒体，宣布新项目或紧急呼吁。这个引人入胜的短片应面向社交媒体关注者和年轻群体，采用动态、明亮的视觉效果和欢快的背景音乐，通过HeyGen生成的清晰字幕/说明确保可访问性。视觉故事应简洁有力，激发即时兴趣和参与。
示例提示词3
制作一个真实的90秒“影响故事”视频，提供对慈善机构日常运作或特定项目的透明幕后观察，吸引基金会、企业合作伙伴和知情捐赠者。视觉和音频风格应如纪录片般真挚，配以平静的背景音乐和专业的旁白，使用HeyGen的文本转视频功能从脚本解释复杂的计划。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

AI慈善推广视频制作工具的工作原理

快速有效地制作引人入胜的筹款视频，分享您的使命并激发支持。

1
Step 1
粘贴您的脚本
首先粘贴您的慈善叙述或关键信息，使用我们的脚本文本转视频功能即时生成初步视频草稿。
2
Step 2
选择模板
从一系列专业设计的模板中选择，为您的慈善推广内容提供强大的视觉基础。
3
Step 3
添加引人入胜的旁白
通过生成自然的旁白增强您的视频，清晰传达您的信息并引起观众共鸣。
4
Step 4
应用品牌化并导出
通过应用您组织独特的品牌控制来完成视频制作，然后以各种格式导出，准备分发。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

分享鼓舞人心的受益者故事

制作感人至深的AI视频，生动展示您慈善工作的真实影响，通过强大的视觉故事激发捐赠。

常见问题

HeyGen如何帮助创建有效的慈善筹款和推广视频？

HeyGen使非营利组织和慈善机构能够高效地创建引人入胜的筹款视频和AI慈善推广视频。利用AI虚拟形象和脚本文本转视频，通过强大的视觉故事分享您的影响故事，而无需高昂的制作成本。

HeyGen能否通过AI简化非营利视频的制作？

是的，HeyGen允许您使用先进的AI虚拟形象和逼真的旁白将脚本转化为引人入胜的视频内容。这个强大的AI视频制作工具简化了制作过程，使您能够快速创建专业的非营利视频。

HeyGen在慈善视频的品牌化和可访问性方面提供了哪些功能？

HeyGen提供强大的品牌控制，允许您使用标志和品牌颜色自定义视频以保持一致性。此外，您可以轻松添加字幕/说明，以增强可访问性并扩大社交媒体营销的受众范围。

使用HeyGen平台创建引人入胜的影响故事视频是否容易？

绝对容易，HeyGen设计简单易用，提供多种可自定义的模板和直观的拖放编辑工具。访问丰富的库存媒体库以补充您的信息，高效制作高质量的影响故事内容。