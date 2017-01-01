AI活动启动生成器：提升您的营销
使用我们AI驱动的工具加速您的营销活动和客户参与，结合HeyGen的从脚本到视频功能。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个45秒的专业且时尚的视频，目标是市场经理，展示动态屏幕捕捉和自信、信息丰富的旁白。叙述应突出AI驱动的工具如何通过从脚本到视频的高效转换和生成高质量的旁白来简化营销策略和内容创建，从而提升整体营销活动。
为内容创作者和营销人员开发一个60秒的创意且充满活力的视频，利用快速剪辑、屏幕文字动画和充满活力、富有表现力的旁白。此提示聚焦于平台如何实现完全可定制的专业视觉效果，并通过AI文本生成器帮助生成引人注目的营销活动文案，辅以广泛的媒体库/素材支持和自动生成的字幕/说明。
制作一个30秒的动态且快速的视频，专为任何寻求AI营销助手的营销人员设计，采用简洁的动画和亲切的声音。该视频将展示该工具如何为社交媒体和电子邮件营销等各种渠道提供结构化内容，突出其通过调整纵横比和导出优化不同平台内容的能力。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何作为AI活动启动生成器为我的营销工作服务？
HeyGen使营销人员和小企业主能够高效生成活动。利用AI驱动的工具，它简化了内容创建，并帮助制定各种营销活动的全面营销策略。
是什么让HeyGen成为数字营销的必备AI工具？
HeyGen是一款AI营销助手，旨在节省内容创建的时间。凭借其直观的界面，用户无需丰富的设计经验即可生成活动和开发引人注目的营销活动文案，使其成为数字营销的宝贵AI工具。
HeyGen能否帮助定制针对目标受众的营销活动？
当然可以，HeyGen允许完全定制的营销活动，以适应您的目标受众。您可以利用品牌工具包功能和结构化内容，确保您的营销计划完美契合您的品牌声音和首选渠道。
我可以使用HeyGen为我的营销活动生成哪些类型的内容？
HeyGen为您的营销活动提供多样化的内容创建能力，包括从脚本到视频、旁白生成和使用AI虚拟形象。这使得在社交媒体和电子邮件营销等各种渠道上创建动态和引人入胜的内容成为可能，从而提升客户参与度。