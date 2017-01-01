AI活动生成器：更快创建营销活动
通过我们的AI驱动平台轻松制作引人注目的广告创意和一致的品牌信息，利用从脚本到视频功能实现动态活动。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
创建一个时尚、快节奏的45秒视频，目标是数字营销人员和希望提升社交媒体影响力的企业，配有充满活力的背景音乐和清晰的AI旁白。这个视频将动态展示各种引人注目的广告创意，展示AI驱动广告创作的力量。利用HeyGen的旁白生成和媒体库/素材支持，制作适合社交媒体平台的多样化、高质量的视觉和音频。
为营销团队和品牌经理开发一个专业、精致的60秒视频，展示不同资产类型之间的无缝过渡，配有自信、权威的声音和细腻的背景音乐。这个叙述应强调如何在所有渠道中保持一致的品牌信息，突出AI文本生成器的多功能性。使用HeyGen的模板和场景以及字幕/说明，展示如何创建具有统一品牌声音的多渠道营销资产。
为企业家和营销初学者制作一个吸引人的30秒视频，结合屏幕捕捉视觉效果和动画元素，配有清晰、鼓舞人心的声音和欢快的音乐。这个视频应揭示营销活动生成器的简单性，展示用户如何轻松利用模板生成有说服力的广告文案。利用HeyGen的模板和场景以及从脚本到视频功能，加速他们的内容创作过程。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何增强我的AI驱动广告创作？
HeyGen通过文本到视频功能和AI化身，帮助您快速生成动态广告创意和营销活动文案，简化各种社交媒体平台的内容创作过程。这使其成为高效AI驱动广告创作的理想工具。
是什么让HeyGen成为企业强大的营销活动生成器？
HeyGen作为一个强大的营销活动生成器，允许用户通过AI化身、旁白生成和可定制模板从脚本创建引人入胜的视频。这使得跨多渠道营销资产的品牌信息保持一致，简化了整体内容创作。
HeyGen能否帮助在所有营销视频中保持一致的品牌信息？
当然可以，HeyGen通过品牌控制、可定制模板以及生成统一的广告文案和视频内容，确保一致的品牌信息。这帮助小企业主在所有电子邮件营销和社交活动中传递一致的外观和感觉。
HeyGen如何通过其AI文本生成器简化视频内容创作？
HeyGen利用其AI文本生成器功能，将您的脚本转化为专业视频，配有逼真的AI化身和自动旁白生成及字幕。这极大地简化了任何营销活动的内容创作流程，让您专注于创意愿景。