AI商业视频制作工具：快速创建专业视频
通过我们的AI商业视频制作工具，快速生成高质量的营销和培训内容，具备动态的从脚本到视频功能。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
想象一个60秒的教学视频，专为人力资源部门和企业培训师设计，展示如何轻松创建引人入胜的“培训内容”与AI。视觉美学应简洁、信息丰富且友好，使用屏幕截图和细腻的动画，配以平静、引导性的旁白和柔和的背景音乐。利用HeyGen强大的“语音生成”功能实现一致的旁白，并通过自动“字幕/说明”确保所有观众的可访问性。
开发一个吸引人的45秒产品说明视频，面向潜在客户和销售团队，突出使用“AI视频生成器”的服务优势。采用流畅、说服力强的视觉风格，配以顺滑的过渡和引人注目的产品演示，辅以热情的旁白和激励人心的背景音乐。通过选择HeyGen多样化的“模板和场景”开始您的“视频创作”过程，并从其“媒体库/库存支持”中整合动态视觉效果，为社交媒体打造一个真正引人入胜的故事。
制作一个简洁的30秒内部沟通更新视频，面向内部团队和项目经理，强调最近项目中成功的“协作”。视觉呈现应专业且亲切，结合团队照片和项目亮点，配以积极、细腻的背景音乐和清晰友好的声音。使用HeyGen的“纵横比调整和导出”轻松适应不同平台的“AI视频”，并通过自定义“AI化身”个性化信息。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何简化企业的AI视频创作？
HeyGen作为一个强大的AI商业视频制作工具，使企业能够轻松制作高质量的AI视频。我们的AI视频生成器简化了整个视频创作过程，非常适合多样化的营销内容和有效的培训内容。
HeyGen提供哪些高级功能来生成AI视频？
HeyGen提供创新功能，如可定制的AI化身和强大的文本到视频转换，将脚本转化为引人入胜的视觉内容。您还可以生成自然的语音旁白，并自动添加字幕，支持140多种语言，面向全球观众。
HeyGen能否促进视频项目的团队协作？
是的，HeyGen旨在支持无缝协作，赋能团队高效合作于视频内容策略。这确保了所有营销内容，包括社交媒体上的引人入胜的视频，具有一致的品牌和信息传递。
我可以多快使用HeyGen创建专业AI视频？
HeyGen通过广泛的模板库和直观的编辑工具加速您的视频创作过程，允许快速制作专业的AI视频。您可以轻松整合您的品牌标识，确保每个视频都反映您公司的独特风格。