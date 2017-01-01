AI商业视频生成器：快速创建引人入胜的视频

使用我们先进的AI头像即时制作专业培训内容和社交媒体视频，提升参与度和品牌影响力。

制作一个简洁的1分钟视频，展示用户如何轻松将原始文本脚本转化为精美的视频内容。目标受众为技术写作者和内容创作者，视频风格应简洁且信息丰富，配以清晰自信的旁白。强调HeyGen的“从脚本到视频”功能和“语音生成”的高保真音频质量，使复杂信息变得易于理解且引人入胜。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个面向企业培训师和电子学习开发者的2分钟教学视频，展示“AI头像生成器”在创建引人入胜的培训内容方面的强大功能。视觉风格应友好且具有指导性，AI头像的声音应专业且亲切。突出HeyGen的“AI头像”如何有效传递复杂信息，并通过集成的“字幕/说明”确保多样化学习环境的可访问性。
示例提示词2
为市场营销人员和社交媒体经理制作一个45秒的动态视频，重点展示如何将静态图像转换为引人入胜的视频片段。采用充满活力的视觉风格和欢快的背景音乐。展示如何通过“媒体库/素材支持”无缝集成外部资源，以及“纵横比调整和导出”的灵活性，适用于各种平台，将“图像转视频”变成一个简单而富有创意的过程。
示例提示词3
为小企业主和初创公司创始人设计一个激励人心的90秒视频，展示使用HeyGen作为“AI商业视频生成器”的高效性。视频应具有现代、商业导向的视觉风格，并配以鼓舞人心的专业旁白。展示如何通过“模板和场景”轻松入门，以及自动“字幕/说明”所带来的全球影响力，使企业能够轻松创建专业的“商业项目”。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

AI商业视频生成器的工作原理

快速将您的想法转化为专业的商业视频，节省时间和资源，同时吸引您的观众。

1
Step 1
创建您的脚本
粘贴您的文本或上传文档，使用从脚本到视频功能即时生成视频场景。这将您的输入从文本转化为视频。
2
Step 2
选择您的AI头像
从多样化的逼真AI头像库中选择一个来展示您的内容。使用AI头像生成器，无需演员即可让您的信息栩栩如生。
3
Step 3
添加旁白
通过精确的语音生成为您的视频提供清晰且引人入胜的叙述。利用AI语音生成器创建多种语言和风格的音频。
4
Step 4
导出您的视频
完成您的创作并为任何平台做好准备。使用纵横比调整和导出功能，制作适合商业项目或社交媒体分享的高质量AI视频。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

突出客户成功

制作有说服力的AI视频，有效分享客户推荐和成功故事，建立信任和信誉。

常见问题

HeyGen如何将文本转换为高质量的AI视频？

HeyGen利用先进的AI视频生成技术，将您的文本提示和脚本转化为专业、高质量的AI视频。我们的平台使用复杂的算法生成引人入胜的视觉效果，并与自然听感的AI语音生成同步，确保无缝的制作过程。

HeyGen能为我的商业视频生成逼真的AI头像吗？

当然可以。HeyGen是行业领先的AI头像生成器，能够为各种应用创建极其逼真的说话头像，从商业项目到培训内容。这些逼真的AI头像提升了AI视频的参与度和专业性。

HeyGen提供哪些视频编辑工具和自定义选项？

HeyGen提供了一套强大的视频编辑工具，包括广泛的品牌控制功能，以便您整合标志和特定的色彩方案。用户还可以利用多样化的媒体库、各种视频模板和纵横比调整选项，完美定制他们的AI视频。

HeyGen支持多种语言的AI语音生成吗？

是的，HeyGen的AI语音生成器支持超过140种语言，使您能够创建全球可访问的AI视频。这种广泛的语言支持确保您的信息能够在商业项目或社交媒体活动中与多样化的受众产生共鸣。